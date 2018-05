La biblioteca de Saforcada arribó a sus 20 años

La biblioteca pública "María H. Petraglia de Tilot", arribó ayer a sus 20 años de vida. La misma fue inaugurada en la gestión del ex Intendente Abel Miguel, quien participó del festejo junto a autoridades de la actual gestión, concejales, consejeros escolares y representantes de la comunidad de dicha localidad.

La presidenta de la comisión directiva, Mirta Barbieri, expresó: "Estamos agradecidos a toda la municipalidad porque durante el fin de semana y hoy han desarrollado una serie de actividades en nuestro pueblo para celebrar los 20 años de la biblioteca, el sábado con una bicicleteada rural y el domingo con el programa Juntos a Jugar y hoy, con un hermoso y emotivo acto".

"Celebrar 20 años significa muchas cosas, a mí me tocó ser parte de la primera comisión y hoy ser la presidenta, eso es algo que me llena de orgullo. Quiero agradecer a quienes durante estos últimos 20 años, estuvieron con nosotros colaborando para que la biblioteca siga con sus puertas abiertas", resaltó Barbieri.

El ex intendente Abel Miguel, recordó que "en aquel entonces teníamos un gran compromiso con los pueblos, hicimos muchas cosas, desde lo social, infraestructura y cultural, con la puesta en marcha de bibliotecas como esta. Celebro que la gente del pueblo haya seguido comprometida con esta iniciativa y hoy se permita festejar sus 20 años de vida. Una biblioteca es fundamental para el desarrollo cultural y educativo de las comunidades, por eso, es muy bueno que sigan estando en píe".