Estudiantes, disconformes con el manejo de Progresar

De un estudio que realizó el Frente Universitario del Noroeste, se concluyó que el 69% de los estudiantes de la Unnoba no comparte cómo se está aplicando está política. En la encuesta se tomaron más de 120 casos, que revelaron una dura realidad para los estudiantes.

Dentro de estos datos, se puede destacar que más del 70% que fueron dados de baja, ocurrió durante los últimos 3 meses.

La mayoría realizó el reclamo correspondiente pero no tuvo respuesta de parte del Estado.

Desde el Frente Universitario indicaron: "Hace ya dos años que cada año realizamos relevamientos sobre el Progresar, es una política importantísima en la vida de los estudiantes de la Universidad, y eso por eso que siempre hemos tratado de asesorar a los estudiantes. Hoy quisimos realizar esta encuesta para reflejar algo que de a poco viene pasando año a año, que es intentar destruir este programa".

Existe un 22% de estudiantes que continúan siendo evaluados, y que no cobran la beca en el transcurso del trámite. Con la incertidumbre, si podrán contar con esa ayuda para transcurrir sus estudios durante este año.

Desde el FUN, concluyeron: " Que no se de respuesta de parte del Estado es preocupante y alarmante. El cruel ajuste lo pagan los estudiantes que cada vez les cuesta más sostener los alquileres, los aumentos de tarifas, los pasajes en micro, las fotocopias. Fuertemente creemos que es el Estado quien debe dar respuesta y soluciones a los estudiantes."