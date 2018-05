Con el apoyo del monobloque de Rosa, el petrequismo aprobaría la rendición

Con un despacho por mayoría y otro por minoría, el Concejo Deliberante tratará hoy, desde las 12, el Ejercicio económico financiero 2017 y la Ordenanza compensatoria de excesos ejercicios 2017, y a pesar de que se espera una sesión con cruces ríspidos entre el oficialismo y la oposición, Cambiemos tendría los votos asegurados para sancionar la iniciativa.

Es que, además del apoyo del bloque unipersonal de Andrés Rosa (Compromiso por Junín), el petrequismo cuenta con el voto doble del presidente del Cuerpo, el edil Gabriel D´Andrea, que desempataría a su favor, ya que los espacios del Frente Renovador y Unidad Ciudadana adelantaron anoche a este diario su negativa a acompañar el proyecto.

Puntualmente, el oficialismo tiene diez votos y la oposición, otros diez, por lo que es justamente en este escenario prácticamente inmutable donde el voto doble de D´Andrea definiría la votación.

Así, el jefe comunal, Pablo Petrecca, superaría la prueba sin mayores sobresaltos.

Semanas atrás, en las comisiones de Legislación y Presupuesto del Concejo Deliberante, los representantes del oficialismo y la oposición recibieron la visita del secretario de Hacienda del municipio, Ariel Díaz, y del contador municipal Mauro Jacobs, con quienes comenzaron a analizar la Ejecución del Presupuesto 2017, aunque en aquel momento no había posiciones fijas, situación que ahora está cerrada por la negativa.

Entre los argumentos de la oposición se destacan la "falta de cumplimiento de metas determinadas en 2017"; "áreas sensibles sub-ejecutadas (Desarrollo Social, Salud, Educación)"; y desde lo político señalan que "hay un gobierno que no quiere ser controlado, que no quiere dar la discusión, que no aporta información".

Y señalan que “la rendición es algo técnico, que muestran como un dibujo bien armado".

El cálculo de gastos y recursos para el año pasado superó los 900 millones de pesos, lo cual representó un 70% de incremento con respecto al presupuesto de 2016, mientras que el incremento de las tasas municipales, un 25% en enero y otro 5% en mayo, acumulados, sumaron un 31,2%.