Comienza a implementarse la jubilación digital y el trámite demoraría solo un mes

Recientemente la gobernadora María Eugenia Vidal presentó el proyecto de jubilación digital que será implementado en la Provincia y permitirá que el trámite de jubilación pueda obtenerse en un plazo máximo de 90 días, además, se realizará en los lugares de trabajo.

Christian Gribaudo, titular del Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires dialogó con Tele Junín y brindó más detalles del nuevo sistema que se implentará en los 135 municipios.

Aceleración de los plazos

El trámite de jubilación tradicional es engorroso y lento, hasta el punto de que en muchos casos toma años para concretarse por diferentes cuestiones inherentes al propio trámite y a la historia laboral del trabajador.

“El proyecto empezó a instrumentarse, también en Junín. A partir de ahora lo que dura un trámite es un mes y medio o 90 días, como máximo”, indicó Gribaudo.

“La persona que se está por jubilar reúne toda su historia laboral, se acerca al lugar donde reside con su empleador, si es empleado municipal va a la municipalidad y comienza el trámite en forma electrónica, con su empleador, con su intendente que tiene firma digital e ingresa al IPS digitalmente y todo el circuito posterior también es digital”, explicó.

No solo se acortan los tiempos sino que según destacó el titular del IPS, “sumamos transparencia” ya que no se dará la gran manipulación de los expedientes, de una oficina a otra, donde en muchos casos se perdían papeles, aparecían gestores.

“A partir de ahora todo eso se termina y se inicia y se termina el trámite en forma digital”.

Accesible para todos

“El trámite de jubilación estaba hecho para que alguien no lo entendiera. Comenzar un trámite era comenzar un laberinto donde podía irles bien o mal y probablemente necesitaban o recurrían a la ayuda de un tercero, y tenían que pagar esa ayuda” remarcó Gribaudo en su diálogo con Tele Junín.

“Esto no tenía que ser así y cambiamos el procedimiento que no solo mejora en términos de tecnología sino también en que todo el trámite sea digital y no sea manipulado por nadie”.

Según Gribaudo, la persona que inicie el trámite podrá seguirlo desde una computadora: “Este año será así y el año que viene la idea es que lo pueda hacer directamente desde su casa”, estimó.

“Es un trámite muy sencillo y tenemos un equipo nuestro, del IPS que los ayuda en el lugar, en este caso en Junín. Y las dudas o consultas se pueden hacer a través de la página web”.

20 mil jubilaciones por año

En la Provincia existe un promedio estimado de 20 mil jubilaciones por año, alrededor de 2000 por mes.

“Vamos a hacer que en cada lugar la gente entienda bien su historia laboral. Esto parece una obviedad, pero la persona, cuando llegaba a jubilarse al IPS entraba en un litigio con lo que le reconocían y lo que la persona pensaba que le tenían que reconocer y su empleador y eso no se resolvía o se hacía recién después de un año”, puntualizó.