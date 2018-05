ATE considera que el retiro voluntario no tendrá gran adhesión en Junín

Luego de conocerse que la gobernadora María Eugenia Vidal dispusiera abrir un registro de retiros voluntarios para reducir el número de empleados públicos, que estaría próximo a publicarse en el Boletín Oficial, una primera estimación es que 12 mil trabajadores de la administración pública podrían adherirse, cobrando las indemnizaciones dispuestas por el Gobierno.

“Democracia” consultó al secretario de ATE, Julio Miguenz sobre la posible implementación de la medida y si bien el titular del gremio aseguró que aún la desconoce, debido a que es muy reciente, destacó: “No creo que mucha gente vaya a adherir al retiro voluntario”.

La medida apunta especialmente a reducir gastos, aunque no obligará a los trabajadores a retirarse tiene por finalidad achicar la planta de empleados públicos.

“Quien tiene un trabajo del estado hoy, lo cuida”

Las condiciones actuales de jubilación de un empleado estatal incluyen 35 años de servicio y 60 años de edad. Para el caso de los trabajadores de la salud suman 25 años de aportes y 50 de edad.

“Eso es lo que aún está vigente”, aseguró Miguenz. “Si bien había versiones de que Vidal estaba enviando o ya envió un proyecto para jubilarse a los 65 los hombres y 60 las mujeres, aún no hay nada”.

Según el secretario de ATE: “Lo del retiro voluntario, por lo que pude ver es eso, voluntario. Ningún trabajador va a estar obligado a jubilarse. No creo que mucha gente vaya a adherir. Quien tiene un trabajo del estado hoy lo está cuidando y no creo que lo vaya a dejar por más que veamos que los salarios son bajos, ya que es estable”.

Miguenz dudó sobre la adhesión que pueda tener la medida: “No creo que el que tiene un trabajo lo vaya a dejar por una indemnización que puede durar ¿cuánto?”.

El decreto

El decreto que será publicado en el Boletín Oficial en breve, establece en su artículo 3º que podrán optar por el retiro voluntario aquellos trabajadores que revisten las plantas permanentes con estabilidad que a la entrada en vigencia de este régimen registren una antigüedad de 2 años o más e inferior a los 24 años en la administración pública y le faltaren más de 5 años para acceder a la jubilación.

La indemnización que se estima en el decreto establece una escala que contempla el pago en cuotas según la antigüedad de los empleados que se adhieran al retiro.

Es por ello que un empleado que posea entre 2 y 5 años de antigüedad recibiría un pago inicial de cuatro cuotas juntas y en lo sucesivo 6 cuotas mensuales, iguales y consecutivas.

Para alguien con una antigüedad de entre 6 y 7 años, cobrará un pago inicial de 6 cuotas y otras 9 mensuales.

De este modo, quienes sumen 8 y 9 años de antigüedad recibirán la indemnización en 20 cuotas; aquellos con 10 y 11 años en el empleo, en 24 cuotas y en 30 cuotas quienes posean más de 12 años de antigüedad.

Asimismo, el decreto establece que podrán optar por el retiro los empleados de planta permanente con antigüedad mínima de 2 años. También se establece que los agentes que se retiren contarán con cobertura del IOMA durante dos años, contados a partir del cese de sus actividades.

Indemnización y cuotas

Para el cálculo de la indemnización que se abonará por los retiros voluntarios, se establece que se deberá tomar la mejor remuneración mensual “normal y habitual percibida por el agente en los seis meses anteriores al acto administrativo que dispone la aceptación del retiro, lo que incluye todos los conceptos de pago mensual, adicionales, bonificaciones y sumas no remunerativas. Se excluyen las sumas percibidas en concepto de viáticos, horas extras y aguinaldo.

En el caso de las cuotas, aquellas que se cobren al momento del retiro se calcularán en base a “la remuneración mensual normal y habitual bruta de cada agente”. En las restantes, se tomará como base “la remuneración mensual normal y habitual neta percibida luego de efectuadas las deducciones legales”. Por lo tanto las primeras cuotas serán más abultadas que las siguientes.