Las técnicas se plantean cómo mantener su matrícula

Un reciente informe del Consejo Provincial de Educación y Trabajo (Copret) destacó que la matrícula de las escuelas técnicas crece año tras año y que aumentó en un 25% el pase de estudiantes de escuelas comunes a técnicas en un año.

María Inés Costa, Inspectora de Educación Secundaria Técnica de la Región 14 dialogó con Democracia y explicó la situación que le ocupa especialmente a Junín.

“Hay una realidad de las escuelas técnicas en el Conurbano y otra diferente hacia el interior de la Provincia”, aclaró en primera instancia, al ser consultada sobre los datos del Copret.

“En la Región 14 creo que hay algo que se da en los adolescentes y es grande la movilidad que hay en todo el nivel secundario. Los chicos cambian de escuela continuamente porque no les gustó un profesor, no les gustó la materia, no les gustó algo, entonces se cambian de escuela”, destacó en líneas generales sobre la movilidad en general.

La característica de la escuela técnica, según Costa es que “las familias las eligen; tienen muchas inscripciones en cuanto al ciclo básico. Estos son numerosos pero luego, cuando el chico debe elegir en cuarto año la orientación, allí es donde se da una gran movilidad de alumnos porque quieren cambiarse a escuelas con menos carga horaria”.

Una cuestión que en palabras de Costas, “es lo que actualmente está reviendo toda la educación técnica, esa carga grande que hay en el ciclo superior, de tratar de reducirla”.

Entre 10 y 20% menos

Ese es el porcentaje que representa la pérdida de alumnos que las Técnicas experimentan al alcanzar sus alumnos el nivel superior.

“Cuesta a las escuelas técnicas sostener la matrícula numerosa del ciclo básico hacia el 4º año. Y generalmente se pierde entre un 10 y un 20% de alumnos en ese trayecto hacia el ciclo superior. Se mantiene la matrícula del ciclo básico pero disminuye cuando pasa de 3º a 4º año, cuando el chico elige orientación. Ahí se registra más movilidad de alumnos”.

En algún punto, según Costa, esto se da porque “los chicos buscan otras actividades y generalmente son a las 15 y salen de la escuela a las 17, como muy temprano. El doble turno ocasiona la migración”.

Retención de matrícula

La implementación de las aulas de aceleración que en la educación técnica se denomina “circuitos de aceleración de trayectorias tecnológicas” permitió retener matrícula.

“Eran chicos que antes se iban o abandonaban la escuela y hoy están dentro de la escuela, y los chicos los eligen para terminar el ciclo básico. Eso significó un aumento de la matrícula de las escuelas técnicas porque están recibiendo también el área de taller y la formación del taller”, indicó.

La inspectora Regional destacó que “la matrícula de las escuelas técnicas del año pasado a este año aumentó un 15% en todas las escuelas y no tiene el desgranamiento que venía teniendo en años anteriores. Años atrás se daba un 30 o 40% de desgranamiento y hoy no hay tanto como se daba en todas las escuelas ténicas y se repite no solo en Junín sino en todas las escuelas técnicas de la Región”.

Según Costa, en todas las técnicas hay aumento de matrícula porque hay mayor retención de alumnos a través de la implementación de estrategias diseñadas para ello.

“Los circuitos de aceleración permiten al chico terminar el ciclo básico con una carga menor y eso hace que permanezca en el sistema y no haya la movilidad que había”.

De privadas a técnicas

En Junín específicamente la situación de traspaso de alumnos se da en una manera particular.

“Hay gran movilidad de chicos provenientes de escuelas primarias privadas, que eligen el secundario técnico. Son muchos, es un porcentaje grande”, explicó la inspectora Regional.

Por ejemplo, destacó que “en la Técnica Nº1 donde en la inscripción del primer año hablamos de 150 chicos, entre 30 y 35 -que es casi una división-, provienen de escuelas privadas. Lo mismo sucede en la Técnica Nº2, un gran número de chicos, un 10% y un 20% de los inscriptos en primer año provienen de escuelas privadas”.