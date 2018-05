"Se debe discutir el modelo educativo"

El diputado nacional Alejandro Echegaray visitó días pasados la redacción de Democracia y puntualizó algunos conceptos sobre la realidad educativa que atraviesa la Argentina y la necesidad de volver a convocar a un Congreso Pedagógico para definir el rumbo de la educación.

Consultado sobre las evaluaciones a docentes y alumnos y la necesidad de tomar medidas concretas para medir el nivel de enseñanza, el diputado nacional por la UCR, estimó que “las evaluaciones vienen dándonos mal desde hace muchos años”.

“Lo que estamos midiendo hoy es lo que pasó veinte años atrás y por eso la necesidad de convocar a un nuevo congreso pedagógico en Argentina, aggiornado a los tiempos que vivimos para que no se vuelva a repetir una situación de discusión como se dio del 84 al 88 donde se enfrascó aquel congreso pedagógico en una discusión entre sectores religiosos y sectores laicos”, explicó.

El diputado Echegaray consideró que “ahora hay que discutir qué modelo educativo queremos no solo para empezar a dar bien en las pruebas sino preparar a un grupo de jóvenes para un mundo del trabajo que probablemente no exista en el momento que salgan de la escuela. Hay que volver a discutir el rol de la escuela. Y creo que el más complicado es el de la escuela secundaria. Las universidades argentinas siguen siendo las mejores de América Latina”.

Escuela primaria

“La escuela primaria adolece de muchas cosas y durante tantos años de injusticia se ha generado una educación en guetos, guetos para sectores vulnerables y pobres y guetos para sectores ricos”, puntualizó Echegaray.

El diputado reclamó que “durante los 90 perdimos en gran medida el rol de la educación y todo eso hay que volver a discutirlo en un Congreso Pedagógico que se dé en tiempo real, en un año no electoral y con herramientas nuevas, con redes sociales, con consultas a padres, a expertos, a docentes, a las universidades y buscar una salida real para este sistema educativo”.

Una salida que sin dudas implica preparar a los chicos para distintos tipos de problemas a futuro “pero todo pasa por más matemática, mejor lengua y escritura, comprensión lectora”, puntualizó.