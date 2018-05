Pullman General Belgrano quedaría en manos de Flecha Bus

Convocada por la dirección general de Defensa de los Derechos del Consumidor y Usuario del Gobierno de Junín, se llevó a cabo una nueva reunión para exigirle más calidad en el servicio de la empresa Pullman General Belgrano.

Además del gerente general de la empresa, participaron concejales de Junín y localidades vecinas donde la empresa también brinda el servicio de transporte de pasajeros.

Una vez finalizado el encuentro, el Dr. Fernando Scanavino, titular de la OMIC de Junín, señaló que "el objetivo de la reunión tiene que ver con continuar con el compromiso que asumimos hace más de un año para que, junto a la empresa, llevemos adelante un ámbito de diálogo y se de cumplimiento a un buen servicio, algo que no solo reclaman los usuarios de Junín, sino de todos los municipios donde la empresa brinda el servicio".

"En este sentido, tenemos que mencionar que, si bien hubo algunos adelantos, los cuales considero insuficientes, la empresa va a ceder el gerenciamiento operativo a la empresa Flecha Bus, por lo cual entendemos que esto ayudará a mejorar el servicio. Obviamente, nos llevamos el compromiso de la empresa de seguir profundizando los cambios y velar por la integridad y seguridad de todas las personas que utilizan sus servicios y que estos alcancen el nivel óptimo que debe tener", agregó Scanavino.

Por último, el director general de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores de Junín, indicó que "el compromiso es seguir estando del lado de los consumidores, articulando con el sector privado y convocando a los vecinos para que, cuando tengan un reclamo, concurran primero, a la empresa ya que esta es la que tiene la obligación de prestar un buen servicio y en caso de no tener una respuesta positiva, acercarse a las oficinas de defensa del consumidor para que, de esta manera, la empresa como responsable máxima, el Estado y los usuarios, logremos hacer valer y respetar los derechos de los consumidores y usuarios".

Por su parte, el gerente general de la empresa, Gerardo Mengui, reconoció que "si bien me voy satisfecho de la reunión, debo decir que nos habíamos comprometido hace un tiempo en mejorar y modificar algunas cuestiones del servicio que lamentablemente no pudimos hacer. Pero como dijo el Dr. (Fernando) Scanavino, si bien aún no está oficializado por la Justicia, se viene un nuevo gerenciamiento que significará una mejora en las unidades, sus mantenimientos, y en la calidad del servicio".