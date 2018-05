La AAPM de Junín continúa su accionar en defensa de los derechos de sus afiliados

Hoy es el Día del Agente de Propaganda Médica, una actividad que brinda un importante servicio relacionado con la salud y las prescripciones médicas.

Según lo manifestado a Democracia por el secretario general de la Asociación Agentes de Propaganda Médica de Junín, Norberto Ricardo Pasqualini, cada vez hay menos agentes en actividad. En los últimos 20 años, el achique fue de casi 40 por ciento menos de afiliados.

Al respecto, explicó: “la modalidad de trabajo de los visitadores médicos ha cambiado muchísimo en los últimos años, en función de que cada vez hay más trabajo tipo administrativo con lo que es iPad, computadora, teléfonos celulares. Es decir, el visitador también va a los consultorios médicos de la misma manera que antes pero ahora con el uso y el apoyo de tecnología”.

“Cada vez somos menos porque las empresas, principalmente las multinacionales, han achicado enormemente la cantidad de gente que hay trabajando porque buscan dedicarse a medicamentos para patologías crónicas, que requieren medicación en forma permanente y así no emplear tanta gente”, apuntó el dirigente.

Respecto a lo que es obra social, Pasqualini dijo que la situación de la obra social no escapa a la general de Argentina hoy. “Todas las obras sociales están complicadas pero la nuestra sigue respondiendo a las necesidades de los afiliados. Es una obra social sindical, solidaria, todos hacen un aporte que está limitado por el valor indicado por paritarias, es decir todos tienen la misma atención y calidad, y los mismos prestadores”, afirmó.

Aclaró que todas las prestaciones de obra social tienen que ser previamente autorizadas y supervisadas por auditores médicos. “No es como en otras épocas donde uno puede elegir dónde hacerse atender. Hoy hay cartilla de prestadores”, apuntó el entrevistado.

Un dato importante, destacado por Pasqualini es que los jubilados de APM no van a PAMI sino que continúan teniendo la misma obra social del gremio. “Esto significa un esfuerzo económico muy importante porque cada vez hay menos jóvenes aportantes y más gente de la tercera edad requirente del servicio de obra social”, dijo.

Sin paritarias

“Hace tres años que no se firma paritarias porque la industria farmacéutica está presionando al sindicato en forma permanente para tratar de modificar la ley de profesionalidad del APM”, advirtió Pascualini .

“La industria farmacéutica tiene una característica muy particular que es que compra las drogas por toneladas y las venden por miligramos pero el tema es que ellos ajustan permanentemente los valores de acuerdo al dólar pero eso no tiene nada que ver con el salario que pagan. En cuanto a salarios, se toman los valores de mercado. Si bien no es desdeñable, hay gente que en las grandes ciudades solamente cobran el sueldo que marcan las paritarias. Esto pasa principalmente en los laboratorios pequeños, cuyos visitadores van a una zona muy chiquita de Capital Federal y si no hay paritarias se perjudican”, dijo.

Aclaró que la mayoría de los APM cobran un salario por encima del valor fijado en paritarias, pero si lo despiden, la empresa le paga la indemnización de acuerdo a paritarias y no según su salario real.

El entrevistado destacó la existencia de la asociación civil Visitadores Solidarios de Junín conformada por visitadores, cuya finalidad es brindar a los asociados capacitación y en el caso de despido, cubre por un período determinado el equivalente a un salario mínimo vital y móvil.

“Todos los miembros de la comisión directiva trabajamos ad honorem”, aclaró Pascualini

Salón de fiestas

AAPM tiene un predio en inmediaciones de Ruta Nacional N° 7 y calle Los Ranqueles, donde hay un salón de fiestas que está habilitado como corresponde. Tiene una capacidad para 120 personas más una carpa que se arma sobre un piso fijo que tiene capacidad para 80 personas más, es decir 200 personas en total.

Cuenta con parrillas, vestuarios, cocinas, espacios para que trabajen los servicios de catering. Esto está abierto a la comunidad y se brinda asesoramiento al respecto en las oficinas de Ramón Falcón 170, sede gremial.

Comisión

La sede gremial está ubicada en Ramón Falcón 170 de nuestra ciudad de Junín. La comisión directiva está compuesta por:

