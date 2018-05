Quita de tasas en las facturas de luz: los intendentes de la Región evalúan ajustes

El Organismo de Control de Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (Oceba) dio a conocer una resolución que establece que las distribuidoras no podrán incorporar en sus facturas “conceptos ajenos a la prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica, ni conceptos adicionales vinculados al servicio”.

Si bien, por ahora, la tasa de Alumbrado Público podrá continuar dentro de la factura eléctrica, la medida causó preocupación en los intendentes de la provincia de Buenos Aires ya que ahora tendrán que repensar el escenario económico y financiero de los distritos para lo que resta del año.

En diálogo con Democracia, la mayoría de los jefes comunales de la Región reconocieron que la resolución afecta sus presupuestos y los empuja al ajuste.

Tellechea: “Agarrar al toro por las astas”

El intendente de Florentino Ameghino, Calixto Tellechea, aseguró a Democracia que va a ser duro en este primer momento pero confía en reestablecer el sistema de cobro de tasas pese a que no sea junto a la factura de luz.

En este sentido dijo que “seguramente esta medida afecte mucho nuestra recaudación, lo más probable es que pongamos gente de la Municipalidad a hacer esta tarea de recaudar, pero si el estudio que le ha llegado a la gobernadora dice que esto es lo que corresponde para sacar toda la presión sobre la factura de la luz, me parece bien” y agregó “hay que ponerle el pecho y ver cómo nos acomodamos nosotros con la cobranza”.

En cuanto al impacto económico, Tellechea calcula que el número se va a reducir un 50%, “lo que es mucho en una tasa que equivale casi a 15 millones de pesos. Tendremos que optimizar todos los recursos humanos que tenemos para llevar a cabo lo que hoy está haciendo la cooperativa y hacer como se pueda”, apuntó el intendente y agregó “todas las obras que tenemos empezadas se van a terminar y estamos direccionando unos fondos que tienen que venir de la Provincia para cerca de fin de año, el primer cimbronazo lo vamos a tener que pasar y ajustar bien el tema de la cobranza, buscarle la vuelta para que no se sienta tanto”.

Por otro lado, Tellechea fue contundente en relación a la situación de tarifas y dijo que “en algún momento alguien tenía que agarrar al toro por las astas, no podíamos seguir endeudándonos eternamente, las zonas más ricas de Europa también tienen problemas con las jubilaciones y las pensiones, acá el tema de tarifas es reconocer el endeudamiento tremendo que había para que grandes sectores de Buenos Aires se vean beneficiados, sean ricos o pobres, tenían y tienen cuadros tarifarios muy especiales que los pagábamos todos los argentinos”.

Aiola: “Reduciremos los gastos municipales”

En el marco de una entrevista con Democracia, el intendente de Chacabuco, Víctor Aiola, aseguró que la resolución de quitar tasas de la factura de los servicios públicos castigará al municipio con una reducción de 26 millones de pesos anuales en un presupuesto aprobado en diciembre de 2017 de 1100 millones.

“A nosotros la medida nos parece correcta pero la verdad es que es insuficiente en lo general de la factura. Para los vecinos el descuento es insignificante, es una ayuda mínima, pero para los municipios es muy significativo el monto” dijo Aiola y agregó “veremos cómo nos organizamos, porque también estamos adheridos al Pacto de Responsabilidad Fiscal, nosotros lo aprobamos y ahora estamos tratando de recomponer nuestros números, teníamos un presupuesto ya armado y aprobado para el año, esto aparece después y nos viene a modificar el escenario económico y financiero del municipio”.

Tras reconocer que la medida lo obligará a evaluar cómo y en qué usar el dinero, el intendente oficialista apuntó que “sabemos que el esfuerzo hay que hacerlo entre todos: Nación, Provincia y municipio; en los próximos días vamos a implementar y dar a conocer un plan de medidas económicas para reacomodarnos” y agregó “sabemos que el aumento de tasas es un golpe duro para la gente, en la calle los vecinos lo plantean pero era algo que en algún momento había que hacer porque el sistema energético estaba a punto de colapsar, una medida había que tomar. Esto afectó a muchos comerciantes que no pueden pagar las tarifas”.

Consultado por la posibilidad de suspender obras por falta de dinero, Aiola dijo que “lo que es obra pública viene con fondo de Provincia, no se va a ver afectado, eso va a seguir igual, en cuanto al municipio, vamos a gastar solo en las prioridades, es decir, vamos a reducir todo lo que sea viáticos, combustible, alquileres, aquello que sea secundario intentaremos reducirlo al máximo. Estamos evaluando en qué nos ajustamos para tratar de que eso produzca el menor impacto y que, a su vez, nos ayude a mantener viable el municipio desde el punto de vista económico, es una cuestión de responsabilidad”.

Guerrera: “Desfinancian a los municipios”

“A mí me parece que las reglas del juego son muy difíciles de cambiar una vez iniciado el ejercicio, nosotros estábamos manejándonos con un presupuesto que fue aprobado en diciembre y que estipulaba una mecánica de cobranza de las tasas municipales a través de estos prestadores de servicios como cooperativas de los pueblos y la empresa de servicio eléctrico en la ciudad cabecera”, comenzó Alexis Guerrera, intendente de General Pinto, y agregó “dejarlo de percibir a través de esa factura, casi a mitad de año, nos obliga a tener que establecer un nuevo sistema de cobranza, imprimir esas facturas, distribuirlas y cobrarlas, tenemos que modificar la ordenanza fiscal, llamar a mayores contribuyentes -que lleva mínimamente un mes- y recién ahí establecer el nuevo mecanismo de cobranza”.

El intendente del Frente Renovador dijo que “en el caso puntual de Pinto, no tenemos muchas tasas vinculadas a la factura de servicio eléctrico, otros municipios tienen casi la totalidad porque uno se garantiza mayor nivel de cobrabilidad: quien paga la luz, paga las tasas municipales” y agregó “el concepto de ‘factura limpia’ no es equivocado, pero que sea realmente así, porque la Nación no cede el IVA, la Provincia no cede Ingresos Brutos y somos los municipios los que están resignando fondos”.

Por otro lado, Guerrera definió su punto de vista al decir que “se corrió el eje de la discusión: el problema no está en las tasas municipales, el problema está en el cuadro tarifario que impuso Nación que no se condice con la realidad social argentina”. Además, dijo que “todos los días nos están cambiando las reglas del juego y estamos constantemente sacando números para ver cómo nos arreglamos”.

Petrecca: “La resolución no elimina las tasas”

Consultado por Democracia, el intendente de Junín, Pablo Petrecca, puntualizó el mal estado de la red eléctrica. “Todos sabemos de dónde venimos en lo que a energía se refiere, puntualmente en Junín, veníamos sufriendo las consecuencias, del sistema energético colapsado, tanto en gas como en electricidad”, indicó.

Con relación a la imposibilidad de incluir conceptos ajenos a la tarifa eléctrica, destacó que “Junín también hará un aporte de más de 25 millones de pesos, en caso de que se apruebe el proyecto de ley que busca disminuir a casi cero por ciento la alícuota de 6% que pagamos hoy en la boleta”, y recordó que “el proyecto que ya cuenta con media sanción, ya que fue aprobado por el Senado de la Provincia, con el voto positivo de nuestro senador Juan Fiorini”.

Específicamente con el caso de las facturas locales, Petrecca indicó que aún no determinaron la necesidad o no de modificar el cobro de la tasa de seguridad. “Estamos estudiando el alcance de la norma para ver si se corresponde con la tasa de seguridad que se cobra desde el año 1994 a algunos usuarios”, resaltó. Sin embargo, desestimó la posibilidad de dejar de cobrar tal impuesto. “La resolución no elimina las tasas, sino que impide cobrarlas en la factura de electricidad. En Junín, la tasa de seguridad proyectada para este año es un poco más de 20 millones”, detalló.

Rossi: “Esta medida genera inconvenientes”

El intendente de Rojas, Claudio Rossi informó a Democracia que este paquete de medidas restará al municipio 22 millones de pesos anuales. “Es una decisión del Presidente que, como ciudadano y contribuyente, la comparto plenamente, entiendo que es necesario que esté claro qué factura cada servicio y que el ciudadano sepa lo que paga, esta decisión de Macri empujó al Oceba a definir esta resolución y, como intendente, esto me genera inconvenientes porque nos quita recursos importantes”.

Rossi apuntó que “no solo afecta por el fondo de obras públicas, seguridad y compañía que tenemos dentro del recibo sino también por las leyes, una que ya fue derogada, y otra que tiene media sanción en el senado de la provincia; en total, todo este paquete, nos está restando 22 millones de pesos anuales” y agregó “esto nos obliga a hacer un ajuste rápido en este segundo semestre para poder seguir con los parámetros que teníamos previstos, en función de que tenemos aprobado el acuerdo de Responsabilidad Fiscal que implica equilibrio económico de las cuentas, y en función de que ya tenemos las tasas definidas en la ordenanza fiscal e impositiva. Es decir, no tenemos mucho margen”.

Por otro lado, y al igual que Víctor Aiola, Rossi aseguró que “la semana que viene vamos a anunciar el paquete completo de medidas a tomar para encarar esta situación, básicamente, pasa por recortar la planta política, algunas jubilaciones que todavía no las habíamos dado y ya están en condiciones de darse, algunos ajustes en inmuebles y máquinas que tenemos alquiladas; va a haber recortes en los planes de inversión, tenemos que definir el orden de prioridad”.