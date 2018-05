La Picasa aún aguarda por la reparación del tramo afectado de la Ruta Nº7

En el reservorio Nº6 entre Buenos Aires y Santa Fe existen una serie de canales irregulares y otros inconclusos que ingresan agua desde Buenos Aires hacia Santa Fe.

Esto sin dudas viene generando distintos reclamos por parte de productores y del Comité de Cuenca de La Picasa ya que afectan directamente a la laguna.

Juan Carlos Duhalde, presidente del Comité de Cuenca de La Picasa explicó que “ese es un reclamo que existió pero no es ese solo, hay muchos lugares desde donde se dan ingresos de agua de Buenos Aires a Santa Fe por canales clandestinos. Están en muchos lugares y todos perjudican a La Picasa porque es agua que entra y que no está en los planes oficiales como ingreso permitido”.

Al hablar de “canales irregulares”, se hace referencia a una obra que no está autorizada por el estado y por lo cual según Duhalde, se están tomando cartas en el asunto.

“La Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación está relevando en Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe los canales irregulares a los efectos de que se tomen medidas. Como productores mucho más que reclamar no podemos hacer. Hemos enviado notas al Defensor del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, para que intervenga como en su momento intervino el Defensor de Buenos Aires y el tema llegó a la Corte, eso mismo pedimos al Defensor de Santa Fe”, explicó el presidente del Comité.

También destacó que “las autoridades de la Provincia han presentado reclamos en forma permanente antes la Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación y es un tema que se habla en las reuniones de Comité Interjurisdiccional, esperemos que alguien, como decimos en el campo, le ponga el cascabel al gato”.

Reparación en espera

Consultado sobre la reparación del tramo de la Ruta 7 que permaneció bajo agua durante la gran inundación de 2017 y logró liberarse apenas hace unos meses, Duhalde aseguró no entender la demora.

“No entiendo aún cuánto se precisa para empezar a trabajar. Si uno la cruza, se transita de una punta a la otra, pero por supuesto que para habilitarla tiene que venir Vialidad Nacional o quien designen y hacer las reparaciones necesarias”.

La demora y el desvío obligado generan problemas en el concurrido tramo.

“No deberían estar demorados, es un tramo, un paso sumamente importante, que alarga en 200 kilómetros el recorrido de Buenos Aires a Mendoza o a Chile, con la cantidad de camiones y vehículos que hacen ese trayecto llevando o trayendo mercadería de una punta a la otra. Esto encarece todo”, aseguró Duhalde.

“Bajo control”

Actualmente la cota de la laguna está en 104,86 metros, “está cinco centímetros sobre el nivel de la ruta, después de las últimas lluvias. Creció 6 o 7 centímetros. En este momento no está ingresando agua porque el período sin llover hizo secar todos los reservorios y lo que entra, es en el momento de una lluvia como la de días pasados”.

Como no hubo lluvias de gran magnitud, Duhalde destacó que “no se produjo un ingreso significativo de agua”.



Obra de desagüe del Paraná

Consultado sobre la obra de Desagüe del Paraná, explicó que “la provincia de Santa Fe está realizando el estudio de impacto ambiental aguas abajo y tiene presentado algún proyecto a nivel Nación como para empezar a evaluar el tema y empezar a trabajar”.

En su momento, según Duhalde, “Nación estaba muy interesada en el tema porque esto solucionaría un conflicto entre provincias pero no sabemos ahora con la nueva situación económica, si los fondos que estaban disponibles para la obra siguen estando”.