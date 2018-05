Cerrito Colorado Norte: “No estamos teniendo las mismas respuestas que antes”

Los residentes del barrio Cerrito Colorado Norte advierten que en el último tiempo hubo problemáticas en este sector, ya que consideran que no reciben las respuestas que en otro momento sí obtenían por parte de las autoridades y, por consiguiente, el mantenimiento general de esta zona decayó notablemente.

Eso se traduce en la falta de recolección de residuos, calles difícilmente transitables, déficits en el alumbrado público y problemas en el servicio de electricidad domiciliaria.

“No estamos teniendo las mismas respuestas que antes”, señala el vicepresidente de la sociedad de fomento, Juan Manuel Soberano.

En ese contexto, la cuestión más sensible para los lugareños es la inseguridad. “Es un tema bastante delicado y quizás el más importante”, afirma Soberano, para luego ampliar: “Hasta hace un tiempo teníamos las rondas que hacía la policía, pero hoy ya no las estamos teniendo, no se ven los patrulleros en este sector. De alguna manera, estamos observando algunos hechos de inseguridad, tal vez menores, pero que antes no se veían, y si bien no tenemos información de que hayan entrado a alguna casa, sí hay robo de cosas que quedan en los parques”.

Mantenimiento

Los vecinos de Cerrito Colorado Norte sostienen que desde hace algunos meses no cuentan con “ningún tipo de mantenimiento” y que, además, “no están llegando las máquinas y no hay recolección de residuos, con toda la problemática que eso conlleva”.

Es que, para una zona de quintas como ésta, este período es crucial porque es cuando se realiza la poda y todos los propietarios están haciendo el mantenimiento en sus parques, cuyos desechos no están siendo levantados.

“Teníamos un cronograma en donde el recolector pasaba regularmente a retirar ramas y montículos, pero hoy eso no sucede”, confirma Soberano.

Según dicen, las calles del barrio también necesitan que pasen las máquinas a emparejarlas porque “con las últimas lluvias las calles se volvieron intransitables”.

Esto también influye en el tránsito, como explica Soberano: “Al no tener mantenimiento de calles, tampoco tenemos los reductores de velocidad que fueron solicitados en algún momento. Así que el tránsito es fluido y, muchas veces, tenemos que pedir conciencia y respeto a los vecinos y a las personas que vienen de afuera para evitar inconvenientes”.

Alumbrado público

Durante muchos meses, el problema más importante para los residentes de esta zona fue el del alumbrado público. Por tal motivo, desde la sociedad de fomento se convocó a los vecinos y con el aporte de los residentes se pudieron adquirir unas 25 luminarias que ya fueron colocadas.

“Pero eso no se pudo ampliar”, subraya Soberano, y puntualiza que por esta situación hoy el barrio tiene zonas oscuras, “y hay sectores en donde directamente no hay luminarias”.

También se reclamó en numerosas oportunidades que se iluminen todos los accesos, principalmente los de la Ruta 65, porque el ingreso al barrio en las noches se torna muy riesgoso.

Electricidad domiciliaria

Otro punto de conflicto es la prestación de la electricidad domiciliaria, ya que durante el verano se registraron numerosos reclamos por la cantidad de interrupciones del servicio y la prolongación de ellas, que en algunos casos se extendió por días.

“Eso sigue prácticamente igual”, asevera el vicepresidente de la entidad barrial, para luego profundizar: “De hecho, en los últimos días hubo cortes de luz. En el grupo de WhatsApp que tenemos los vecinos siempre se quejan por las deficiencias en el servicio, porque cortan sin tener ningún cronograma o aviso previo. Hoy en día hay una lluvia o un viento y se corta la luz, a veces por varias horas. Para nosotros, al ser este un sector de quintas, la electricidad es fundamental, no solo por los electrodomésticos, sino porque no tenemos agua corriente y tenemos bombas para llenar los tanques”.