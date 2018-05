Violencia de género: el reciente ataque a balazos a una mujer ahondó la preocupación

Los casos de ataques a mujeres no cesan en la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Junín no ha sido ajena a los mismos. Las estadísticas indican que la provincia de Buenos Aires es donde se dan más casos a nivel nacional. En este sentido, en los primeros meses del año hubo 44 femicidios en la Provincia y Junín también ha sido centro de hechos lamentables de ataques a mujeres.

En nuestra ciudad, el caso más trágico y tremendo fue el Camila Borda, nena de 11 años que fue violada y asesinada por Carlos Varela, de 40 años, quien era el cuidador de una propiedad vecina a la casa de la niña. Ocurrió el domingo 25 de febrero y tuvo repercusión en todo el país, por lo horrendo del crimen, en un barrio suburbano de Junín. La nena murió por asfixia mecánica y habría intentado defenderse de su agresor.

La niña, ya fallecida, fue encontrada por los mismos vecinos, quienes acompañados por dos agentes de policía salieron a buscarla y siguiendo el rastro de la bicicleta de la niña, ingresaron a la finca de Arias al 1550, hablaron con el cuidador y encontraron a la chica.

Dos denuncias de abusos sexuales en cercanías del Parque Borchex durante el verano también causaron preocupación. El 23 de enero, aproximadamente a las 20.30, una joven de 23 años, que caminaba cerca de la margen del Río Salado, del lado de Villa del Parque, cuando se le acercó un hombre y luego de amenazarla la abusó sexualmente. La víctima debió ser auxiliada por ocasionales personas que estaban caminando por el parque.

También el 17 de febrero del corriente año una mujer de 25 años denunció que fue abusada sexualmente por dos hombres en las inmediaciones del Parque Borchex. Ella circulaba en su bicicleta por la zona del puente Posadas, cuando los dos hombres que lo hacían en moto la detuvieron y, bajo amenazas, la llevaron a unos metros del lugar donde los pastizales impiden la visión para quienes circular por la calle y allí la abusaron.

El caso más reciente fue el ocurrido a la tarde del martes último, en 25 de Mayo al 200, cuando Luciana Dinardi, de 30 años de edad, fue atacada con un revólver por su ex pareja de 52 años, sufriendo dos impactos de bala en plena vía pública que ingresaron en cuello y abdomen. Por fortuna, los disparos no comprometieron ningún órgano y Dinardi fue dada de alta el miércoles último de la clínica donde estaba internada.

El hombre, identificado como Fabián Thagón, huyó del lugar en su auto, fue a su vivienda del Barrio Real y se suicidó usando una escopeta, cuando se vio rodeado por personal policial.

La Comisaría de la Mujer

El subcomisario Sebastián Díaz, a cargo de la Comisaría de la Mujer, al ser consultado por Democracia sobre los ataques a mujeres, manifestó que “intervenimos ante una denuncia, tanto sea por infracción a la Ley de Violencia familiar, o por algún delito específico: lesión, amenaza, daño o desobediencia cuando quebrantan las medidas cautelares”.

“Puede ser que alguna institución nos pide que intervengamos, tanto sea el hospital, escuela, pero al momento de nuestra intervención, inmediatamente informamos a la Fiscalía N° 6 de la doctora Fernanda Sánchez, por delito penal”, aclaró.

Respecto a lo que se hace en la Comisaría de la Mujer, el subcomisario Díaz apuntó que cuentan con un equipo interdisciplinario (psicóloga, abogada y asistente social) que entrevista a la víctima. “Ellas la entrevistan, la asisten, la contienen y después pasa a formularse la denuncia correspondiente. De lo que surge de la denuncia, damos intervención a distintos estados judiciales o instituciones que manejan esta temática como puede ser el Servicio Local, si hay menores vulnerados”, manifestó.

Las estadísticas

Las estadísticas indican que un total de 44 mujeres murieron a manos de un hombre en Argentina en los primeros meses del año, lo que significa que la violencia se cobra la vida de una mujer cada 30 horas en Argentina, según datos divulgados por el movimiento Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá).

De acuerdo con el informe, sólo en lo que va de este año un total de 58 niños y niñas quedaron huérfanos por lo sucedido a sus madres. La zona más afectada por el fenómeno sigue siendo la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país, donde registró 14 de los fallecimientos por femicidios este año.

Al analizar el perfil de los femicidios que han tenido lugar este año, el informe muestra que el 68% de ellos fueron cometidos por hombres del círculo íntimo y conocidos de la víctima. Con respecto a las edades, el 21 % de las fallecidas eran jóvenes de entre 15 y 25 años y el 9% del total fueron violadas y abusadas.