La Provincia entregó 1500 chalecos a las fuerzas policiales de la ciudad

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, y el secretario de Seguridad, Fabián Claudio, participaron de la entrega de más de 1500 chalecos destinados a las fuerzas policiales de la ciudad. Los mismos son personalizados, más ergonómicos, cómodos y se adaptan mejor al cuerpo.

Al respecto, el jefe comunal manifestó: "Es una herramienta fundamental y que salva vidas. Hacía mucho tiempo que no se reponían y cuando vino el ministro Ritondo le dijimos de la necesidad de contar con este elemento y cumplió con su palabra. Hay un gran compromiso de la gobernadora Vidal de cuidar a quienes nos cuidan y hoy cada personal policial se lleva su chaleco que se ajusta a sus medidas”.

“Estamos muy contentos de seguir dotando de herramientas a las fuerzas policiales. El chaleco es muy importante y nos decían que el mismo es muy bueno y cómodo. Los chalecos tienen una vida útil y hacía mucho tiempo que esto no sucedía. Es algo fundamental para el accionar de la policía. Esto no estaba ocurriendo y es parte de la provincia de Buenos Aires que encontró nuestra gobernadora, pero es la misma provincia que se está transformando”, dijo Petrecca.

Por su parte, el presidente de la Federación de Sociedades de Fomento, Osvaldo Giapor, indicó: "Es muy importante esta entrega y además los chalecos son personalizados y se adaptan a cada agente. El chaleco es como el arma y cada efectivo se lo podrá llevar a su casa. Era algo que se tendría que haber hecho hace mucho tiempo atrás, pero por suerte llegó. El intendente Petrecca lo venía solicitando y por suerte hoy podemos presenciar esta entrega para las fuerzas policiales. El chaleco salva vidas y es muy importante”.

A su vez, el secretario de Seguridad, Fabián Claudio, aseguró: "Es imprescindible que cada efectivo tenga su chaleco, que es un elemento más para cumplir su tarea. Antes había una determinada cantidad de chalecos y se los tenían que ir pasando. Por suerte esto cambió y de ahora en más cada uno tendrá su propio chaleco. Queremos agradecer al intendente Petrecca por sus gestiones para que se pueda lograr este hecho tan importante”.

Feletto: “Era una necesidad”

Para finalizar, el Jefe Departamental, Comisario Mayor Walter Feletto, expresó: "Esto es brindarle seguridad al efectivo y es un claro ejemplo que da la Gobernadora para dotar de más herramientas a la Policía. Se entregaron más de 1500 chalecos para todo el ámbito de la departamental. Era una necesidad, ya que había chalecos obsoletos y estos son de última generación. Es un elemento que se adapta a cada cuerpo y son más livianos que los anteriores. Se modificó la estructura de confección y son más cómodos y prácticos para que el efectivo lo pueda llevar siempre”.