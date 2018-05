Entregarán reconocimientos a policías que lograron detención de “Gipsy Kings”

El Concejo Deliberante aprobó ayer la ordenanza que destaca y reconoce con el título de Mérito al Ciudadano, a un núcleo de agentes de la División de Delitos Complejos de la División Departamental de Investigaciones (DDI) Junín, por lo que catalogaron como “encomiable, destacada y fundamental tarea y aporte a la justicia” que derivó en la detención de la Banda de los “Gipsy Kings”, como se la conoce popularmente.

Dicho reconocimiento tendrá lugar en un acto público que se llevará a cabo la semana próxima, posiblemente en el Museo de Arte (MUMA), donde se le entregará el certificado “Mérito al Ciudadano” a cada uno de los policías que llevaron a cabo la destacada investigación de la causa que logró desbaratar la banda de los “Gipsy Kings”, compuesta por integrantes de la comunidad gitana, acusada de realizar múltiples estafas y lavado de activos.

Este logro de la DDI local, a cargo del comisario mayor Miguel Reisenauer, fue promocionado días pasados por el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, quien brindó una conferencia de prensa a nivel nacional desde Junín, para mostrar a todo el país lo que habían secuestrado, valuado en, aproximadamente, 200 millones de pesos, entre dinero en efectivo (de distintas monedas), vehículos y demás elementos.

Ayer, la mencionada ordenanza fue aprobada por casi todos los ediles: 18 votos a favor y una abstención. Al respecto, el edil Andrés Rosa (Compromiso por Junín) manifestó: “amerita este reconocimiento la labor desarrollada por este equipo del área compleja de la DDI, que durante más de diez meses fue el encargado de mantener esta investigación”.

“Este es un caso más que importante, que inclusive va a sentar jurisprudencia en la policía de investigación, por cómo se trabajó, cómo se investigó por parte de este personal que es local, de Junín, lo cual nos tiene que enorgullecer”, dijo el concejal.



\LEÉ MÁS Declararon los gitanos imputados y todavía hay 12 prófugos de la Justicia





Desde el bloque Unidad Ciudadana manifestaron que sí, que era bueno destacar las causas esclarecidas en lo que es “lavado de activo” dentro del país, pero señalaron que sería bueno que hicieran lo mismo con el lavado de dinero que se hacía en el exterior por parte de argentinos, con cuentas off shore en paraísos fiscales.

Olga Prieto, del mismo bloque U.C., no votó en esta oportunidad, prefirió abstenerse aduciendo que no aprobaba la política de seguridad del ministro Ritondo, dedicada muchas veces a perseguir y encarcelar a jóvenes, muchas veces sin condena.

El resto de los bloques dio el visto bueno a la iniciativa, cuyos detalles fueron expresados ayer por el edil Andrés Rosa, del unibloque Compromiso por Junín.

Si bien desde el Frente Renovador aprobaron la iniciativa, la edil Carolina Echeverría acotó que hay muchos más policías que estos diez hoy reconocidos, que realizan un trabajo para destacar.

Por su parte el doctor Javier Prandi (Cambiemos) señaló que esta era una investigación inédita, por la que se había secuestrado tantos vehículos, una gran cantidad de dinero y otros bienes. Destacó la lucha contra las mafias llevada a cabo por el Gobierno provincial y nacional.

Los destacados

Los policías destacados son: comisario mayor Miguel Reisenauer, comisario Cristian Caggiano, Conde, comisario Roberto Conde, oficial principal Damián Delgado, oficial principal Julián González, oficial inspector Germán Mansilla, oficial subinspector Enrique Toledo, capitán Marcelo Policastro, teniente Anahí Núñez, subteniente Fernando Paroldo, sargenta Antonella Daniela Belén, oficial Carla Rossi y oficial Celeste Haugh.



Despachos

Los despachos de comisión aprobados por unanimidad fueron las modificaciones de la Ordenanza N° 4480/03 referente a un terreno en el Cuadrante Noroeste de esta ciudad; cambio de titularidad de vivienda- Plan de autoconstrucción – B° Progreso de esta ciudad; redeterminación de precios del contrato higiene urbana con Ashira S.A.

Las comunicaciones que recibieron el visto bueno de todos los ediles son:

-Solicitud al Departamento Ejecutivo, teniendo en cuenta la iniciativa propuesta por el Concejo Deliberante Estudiantil, realice una base de datos “emprendimiento saludable.

Solicitud al Ejecutivo la incorporación de mayor número de ambulancias de la empresa de emergencias médicas

Solicitud de informe al Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) sobre pagos a prestadores de la misma.

Solicitud al Ejecutivo la instalación de un Centro de Atención de Salud Complejizado.