Para los gremios el paro tuvo una alta adhesión, pero la Provincia lo niega

La medida de fuerza convocada por los gremios docentes para ayer –hoy se desarrolla otro paro nacional- en reclamo por la falta de llamado a una nueva reunión para resolver la cuestión paritaria que desde hace meses continúa trabada, tuvo un acatamiento del 85%, según los gremios, pero según la Provincia apenas llegó al 40%.

La medida continuará hoy miércoles, con la segunda jornada de paro, esta vez a nivel nacional y además se realizará una marcha federal.

“Hicimos el relevamiento recorriendo las escuelas y con lo que los delegados nos van informando desde cada una de las instituciones. El porcentaje de adhesión en Junín fue de un 85%. Un alto porcentaje en general”, indicó María Inés Sequeira, titular de Udeb.

Por otra parte, desde la Dirección de Cultura y Educacion de la Provincia

Aseguraron que “luego de relevar 9.838 escuelas a través de 135 Inspectores Distritales, 1.770 inspectores areales y más de 9.000 Directores de Escuelas, registramos un acatamiento al paro en el día 22 de mayo del 40% y 143 servicios educativos cerrados”.

Convocatoria en espera

Según Sequeira, “estamos esperando una convocatoria, un llamado, hace un mes y medio exactamente pero no lo hubo y por eso se realizan todas estas acciones. Así se llega al paro, sin convocatoria alguna y sin acuerdo paritario cerrado”.

Asimismo, la titular de Udeb destacó que, “a nivel provincial el acatamiento fue entre un 85 y 90% según datos relevados por la FEB, de cada uno de los distritos”.

Los días de paro serán descontados pero Sequeira aseguró que eso “es un riesgo que corremos los trabajadores. Ya sabemos que esto es así. Este paro fue votado en un congreso días atrás. El paro de hoy es nacional y nosotros nos adherimos”.





Mirta Petrocini, presidenta de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) declaró que “no hay diálogo, sólo propuestas unilaterales" y habiendo pasado un mes desde la última reunión que mantuvieron con el gobierno aseguró que "no hubo ni llamados, ni convocatorias".

Además reclamó que "no se ve voluntad de solucionar este conflicto". Indicó que cumplieron con lo acordado durante un mes donde estuvieron "con los chicos en las escuelas" y realizando acciones que no incluyeron un paro.



En este sentido, explicó "en un mes no hubo ni un solo llamado, sólo anticipos a futuros acuerdos, que son cifras por única vez no acumulables y están lejos de llegar al 10 % en junio. Y a junio, aún dando el 2 % estamos por debajo de la línea inflacionaria".

Por su parte, el subsecretario de Educación bonaerense, Sergio Siciliano, ratificó que descontarán los días de paro a los docentes aunque destacó que volverán a convocar a los gremios tras el fin de la medida de fuerza.

“Los vamos a volver a convocar cuando pase la medida de fuerza con una propuesta mejorada”, aseguró en declaraciones radiales.

Asimismo, el funcionario de la cartera educativa provincial estimó: “Nos parece una medida de absoluta irresponsabilidad decretar un paro en una semana corta, donde ya teníamos un feriado. Es una medida triste. Tres días a la semana los chicos no van a ir a clases y van a perder el ritmo de la escolaridad”, reclamó.

El reclamo

El 15% de aumento propuesto por el gobierno, en tres cuotas sumado a la oferta por presentismo y capacitación, fue rechazado por el Frente de Unidad Docente.

En una entrevista reciente con Democracia, la titular de Suteba Francina Sierra había destacado la situación de los docentes jubilados, quienes en pocos días cobrarían un aumento por futuros acuerdos.

La secretaria gremial había asegurado que “el gobierno vino depositando sumas a cuenta de futuros aumentos en los salarios. Esas sumas no se estaban pagando a los docentes jubilados y a partir de presentaciones en la Justicia, estarán cobrando un 5% de aumento de acuerdo a futuros acuerdos”.