Invitan a participar de un nuevo certamen literario de novela corta

El director de cultura del Gobierno de Junín, Luis Bortolato, acompañado por Paula Pedoggi, de la editorial Tres Lagunas, anunció la realización de una nueva edición del certamen literario de novela corta, que se realiza en el marco de la Feria del Libro. "Estamos lanzando la segunda edición de este certamen, que ya hemos realizado el año pasado, con el acompañamiento de Tres Lagunas y Gráficas Molar, a quienes, en nombre del Gobierno de Junín, les agradezco el compromiso que tienen hacia la cultura y con la sociedad", resaltó Bortolato.

El director de Cultura explicó que "este es el segundo año, por eso invitamos a todos los escritores a que participen y presenten sus historias. El año pasado fue para escritores de Junín y la zona y este año lo haremos nacional, para que todos aquellos que estén interesados puedan participar y tener una posibilidad de publicar su obra. El ganador será anunciado en el marco de la Feria del Libro y da como resultado la edición de un libro, algo muy importante que hace a la cultura".

Bases del concurso

Género. Novela corta. Premio. Edición de 100 ejemplares. Diploma.

Participantes. Autores con domicilio en Argentina

Fecha de cierre. 31 de julio de 2018.

Nombre. Este certamen lleva el nombre de “Rody Moirón” en homenaje al escritor juninense fallecido el 11 de abril de 2017.

Tiene la finalidad de promover la creación de una obra literaria, en este caso de novelas cortas.

Participantes:

Requisitos: Podrán concursar todos los participantes que tengan su domicilio Argentina. Cada autor podrá presentar solo una novela.

Condiciones de presentación: Se podrá participar con una novela corta, de tema libre, original e inédita en su totalidad en cualquier soporte (papel o digital), que no haya sido premiada en certámenes o concursos dentro del país, cuya extensión total sea de no menos de 80 ni más de 150 páginas a doble espacio, en letra Times New Roman cuerpo 12, escritas en una sola cara en papel A4, con márgenes de al menos 2,5 centímetros de cada lado.

La obra llevará una portada en la que se indicará el nombre de la obra y el seudónimo elegido por el autor, y luego una página con el índice. Las páginas irán numeradas, desde la primera hasta la última. Se presentarán tres copias espiraladas de la obra dirigidas a: Dirección General de Cultura y Turismo Hipólito Yrigoyen 65. CP. 6000. Junín. Provincia de Buenos Aires. En un sobre cerrado se pondrá una hoja con el nombre del autor, breve Currículum Vitae, dirección, teléfonos, correo electrónico y copia de DNI donde acredite el domicilio. Por la parte de afuera del sobre se consignará el título de la obra y el seudónimo. Plazo de entrega. La admisión de originales finalizará el martes 31 de julio de 2018. Se considerará como fecha válida la que figure en el matasellos del original enviado por correo postal o recepcionado en el lugar.