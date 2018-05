Unidad Ciudadana impulsa el tratamiento de la “emergencia comercial” en Junín

El bloque de concejales de Unidad Ciudadana impulsa el tratamiento en la sesión de hoy del proyecto que declara la “emergencia comercial” en el partido de Junín, pero para eso deberá obtener los consensos necesarios, ya que hasta el momento el proyecto está trabajado por la mayoría del oficialismo.

La iniciativa busca darle aire al sector, en dificultades por la caída del consumo y el encarecimiento de los costos, incluidas las tarifas.

En rigor, la iniciativa del kirchnerismo apunta a que EDEN, Gas Junín y las Cooperativas que venden gas y electricidad no corten el suministro a los comerciantes que no puedan pagar su factura.

“No desaparece la deuda, pero los deja trabajar para lograr el pago. Y que ARBA y AFIP no inicien nuevos juicios a los comerciantes pyme por deudas contraídas durante este año y por lo que dure la emergencia”, señaló a este diario el concejal kirchnerista José Bruzzone.

Al cierre de esta edición, los concejales de Unidad Ciudadana analizaban la forma de que el proyecto sea tratado en la sesión, que se realizará desde las 12, en el microcine del MUMA, para lo cual podrían debatirlo en labor parlamentaria o en la propia sesión.

Despachos de comisión

-Modificación Ordenanza N° 4480/03- Terreno: Circ. XV, Secc. K, Chac.1, Manz 1ART- Parcela 20 en el Cuadrante Noroeste de esta ciudad.

-Cambio de titularidad de vivienda- Plan de autoconstrucción – B° Progreso de esta ciudad.

-Redeterminación de Precios ref/ contrato higiene urbana – L.P. N° 13/12- Ashira S.A.

Unidad Ciudadana

-Proyecto de Resolución manifestando repudio a negociaciones entre el Gobierno Nacional y el F.M.I

-Proyecto de Ordenanza ref/ “Declaración de Emergencia Comercial en el Pdo. de Junín”.

-Proyecto de Comunicación solicitando informe sobre procedimiento de seguridad llevado a cabo el día 13 de mayo del cte. año, en el Estadio Eva Perón, de esta ciudad.

-Proyecto de Comunicación solicitando al D.E. intervenga ante la Empresa Edén S.A. a fin de evitar cortes de servicios.

-Proyecto de Comunicación solicitando al Director de Obras Públicas informe sobre pliegos de la obra de la E.E.S. Nº 2.

-Proyecto de Comunicación solicitando al D.E. y al Director de Obras Públicas la reparación de la vereda de la E.E.S. Técnica Nº 1.

Frente Renovador

-Proyecto de Comunicación solicitando al D.E, informe respecto del estado actual del Programa de Seguridad Escolar en el Pdo. de Junín.

Petición particular

Ashira S.A. - Ref/ contrato de higiene urbana – L.P. N° 13/2012- Redeterminación de Precio.

-Asociación de Productores Agropecuarios de Junín – APAJ- Solicita informe s/ cota actualizada de cada una de las tres lagunas más importantes del Pdo. (Laguna Mar Chiquita, Laguna de Gómez y Laguna El Carpincho).

-Concejal Patricio Fay – Solicitud de licencia.