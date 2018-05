Reunión por los honorarios en las operaciones inmobiliarias

El proyecto de ley impulsado por el senador provincial Juan Pablo Allan relacionado con los honorarios profesionales en los casos de operaciones inmobiliarias, estará acotado a la compra de vivienda única, de ocupación permanente y familiar y se aplicará en propiedades cuyo monto no exceda lo que se considerará de “carácter social”.

Así lo expresó el propio autor del proyecto en el curso de un encuentro mantenido en la Legislatura provincial, con los consejeros José María Sacco, Luis Colao y Daniel C. Di Palma, miembros de la Secretaría de Seguimiento Legislativo del Consejo Superior.

“Fue una reunión altamente positiva donde se clarificaron los alcances de la iniciativa parlamentaria que en un primer momento causó preocupación en el universo de los colegiados”, afirmó Sacco, vicepresidente del Colegio Provincia.

En ese contexto el consejero y presidente del Colegio de Mercedes, Luis Colao destacó “que el proyecto apunta a un honorario social para las operaciones en las que esté en juego el acceso a la vivienda que se realicen a través de inmobiliarias. El legislador nos aseguró que el vendedor abonará el máximo de los honorarios (3%) y el adquirente tendrá una bonificación”.

Por último Daniel C. Di Palma, Presidente del Colegio de Junín, apuntó que el proyecto intenta involucrar a los profesionales inmobiliarios en el marco de la compra de vivienda única y de ocupación permanente y familiar con un tope de valores considerado social”, al tiempo que adelantó que en las próximas semanas mantendrán el contacto para coordinar la redacción definitiva del proyecto.