Sin convocatoria, los gremios docentes vuelven al paro mañana y el miércoles

La falta de convocatoria por parte del gobierno provincial derivó en un nuevo paro convocado desde los gremios docentes cuya discusión paritaria aún no se resuelve.

La medida será este martes 22 y miércoles 23, día en que además se realizará una marcha federal.

María Inés Sequeira, secretaria general de UDEB Junín aseguró a Democracia que hasta el momento “no hay convocatoria del gobierno de manera oficial”.

Conociendo el rechazo de la propuesta del 15% de aumento salarial, más una suma por presentismo y cláusula de revisión, consultada sobre cuál es el número que el gremio aceptaría, Sequeira explicó: “Nosotros siempre que hablamos de solicitar un porcentaje es porque lo puso el gobierno. Nosotros hablamos de un salario digno en base a la inflación y a la canasta básica, es decir que la supere y que sea acorde a lo que una familia requiere de gastos para subsistir”.

Por su parte, Francina Sierra, secretaria de Suteba indicó: “Siempre pensamos que el número más factible para no perder poder adquisitivo y ganarle a la inflación iba a estar alrededor del 20%. Esta coyuntura actual nos ubica en un número mucho mayor, las previsiones de inflación siempre que se estabilice el precio del dólar en estos $25 actuales, van a ser del 25%, 27%. Así que hoy el número estaría alrededor del 25% siempre que se firme con cláusula gatillo automática”.

Sequeira remarcó que “el 15% a esta altura no es suficiente. Los valores de la inflación son otros y el acuerdo se hacía en base a un acuerdo por todo el año”.

Propuesta rechazada

Sierra destacó que el 15% propuesto por el gobierno, “se materializó en las seis primeras reuniones que tuvo con el Frente de Unidad Docente y en la séptima reunión lo bajaron a un 10% en tres cuotas con una paritaria acotada a seis meses en lugar de que sea anual y algunas sumas por fuera de lo salarial, que tienen que ver con el presentismo, la capacitación, material didáctico. Todo esto ya sabemos que el Frente de Unidad Docente lo rechazó”.

Asimismo, la titular de Suteba hizo referencia a la situación de los docentes jubilados, quienes en pocos días cobrarían un aumento por futuros acuerdos.

“El gobierno vino depositando sumas a cuenta de futuros aumentos en los salarios. Esas sumas no se estaban pagando a los docentes jubilados y a partir de presentaciones en la Justicia, estarán cobrando un 5% de aumento de acuerdo a futuros acuerdos”.

Convocatoria al paro

Según indicó Sierra, el martes 22 se realizará un paro en toda la provincia de Buenos Aires “que seguramente será contundente”.

El miércoles 23 el paro será nacional en el marco de todas las entidades docentes nacionales que acompañan y contará además con una marcha federal educativa hacia Plaza de Mayo.

Los gremios continuarán con las medidas hasta tanto el gobierno vuelva a convocar a una reunión, y de hecho, más allá de los paros de mañana y el miércoles, Sequeira aclaró que “se vienen llevando adelante distintas medidas, no solo paro. También carpetazo, presentaciones en La Plata, en Junín, conferencias de prensa y hemos repartido volantes”.