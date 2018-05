Gustavo de la Llera: “Soy bien recibido en todas las canchas a las que voy”

En las canchas del fútbol argentino en los 80 y la primera mitad de los 90 a Gustavo de la Llera se lo conocía como “El Comisario”, no solo por su eterno bigote negro y tupido, sino que, además, por haber sido un defensor riguroso y tenaz.

Vistió ocho casacas en el fútbol profesional y fue en Sarmiento y All Boys donde se recibió de ídolo. También fue un maestro de juveniles en San Lorenzo, River y Racing. Actualmente se encuentra trabajando en Independiente.

“Me gusta la formación y ver crecer a los chicos como deportistas”.

Sus inicios

De la Llera asegura que tuvo “una infancia bárbara”. En Villa Belgrano se pasaba el día entero con la pelota y participaba en todos los campeonatos que podía.

Fue el “Negro” Carlos Washington Castro quien lo llevó al club Independiente, donde hizo todas las inferiores, siempre como defensor.

Mientras participaba en un torneo nocturno local lo vieron reclutadores de Independiente de Avellaneda y le propusieron irse al Rojo.

“Me llevaron al club, al mes me contrataron, firmé contrato un martes y al domingo siguiente fui al banco de suplentes en un partido con Unión, y ahí mismo debuté porque se lesionó el Japonés Pérez. Y en el partido siguiente fui titular contra Vélez”, resume de la Llera sobre sus inicios.

“Los técnicos somos un grano de arena en la historia del jugador”.

Futbolista

Entre 1979 y 1980 estuvo en Independiente y al año siguiente pasó a Sarmiento. “Al principio no fue fácil –recuerda–, Roberto Perfumo había armado una base y yo no estaba, pero con mucho trabajo logré ser titular y me quedé cuatro años”.

En 1985 pasó a Los Andes pero terminó la campaña con algunas complicaciones internas y se quedó sin club, aunque logró quedarse con el pase en su poder. Tuvo un paso de seis meses por Comunicaciones, hasta que recaló en All Boys y se quedó cinco años.

“Yo siempre digo que Sarmiento y All Boys fueron los equipos que me marcaron como futbolista”, afirma.

Siguió su derrotero por Almagro y después de perder una semifinal por el ascenso dejó el fútbol porque “estaba cansado”. Trabajó como entrenador en las inferiores de San Lorenzo, club que por entonces tenía serias dificultades económicas, y se fue cuando acumuló una deuda de cinco meses.

En ese momento, Fabián De Sarasqueta le propuso volver al fútbol en Defensores de Belgrano. Después de pensarlo y probarse en la pretemporada, firmó contrato y volvió a la práctica deportiva. Al año siguiente pasó a Sportivo Italiano, club con el que terminó ascendiendo y ahí sí dejó definitivamente el fútbol.

Entrenador

Arrancó como entrenador acompañando a Mario Finarolli en Témperley. Luego dirigió a Sportivo Italiano, en el Nacional B, donde tuvo a su cargo a quienes habían sido sus ex compañeros un año antes, como jugador.

Más adelante se dedicó a las divisiones inferiores, y en esa actividad pasó por la mayoría de los grandes del fútbol argentino. Primero tuvo bajo su tutela la quinta y sexta de San Lorenzo. Después pasó a River. Cuando asumió Daniel Passarella como presidente quedó relegado y se fue a Racing, donde permaneció cinco años. Luego volvió a River y allí estuvo hasta el 1° de enero de este año. Al tiempo, lo convocaron de Independiente, ahora como gerente del fútbol amateur, cago que está desempeñando actualmente.

“Para dirigir un equipo de primera se necesita dedicarle todo el día –comenta–, por eso me enfoqué en las inferiores, y porque, además, me gusta la formación, disfruto ver crecer a los chicos como deportistas y ahí uno se siente que lo logró”.

Según dice, los entrenadores de las inferiores permanecen poco tiempo en sus cargos “porque quieren dirigir primera”, lo que considera un cambio notable: “Antes había una persona para todo, no había preparador físico, ayudante de campo y un técnico por división, era siempre la misma cara, a mí me dirigió el Negro Castro en la séptima en adelante, lo mismo pasaba con Chiaravino, Rusiñol, y la gente se identificaba con ellos, por eso hoy se habla de los Griffa, de los Maddoni, porque era la gente que estaba las 24 horas con las inferiores, y hoy los técnicos no tienen pertenencia”.

“El fútbol me dio la tranquilidad de haber hecho las cosas bien, me dejó un montón de amigos, y de ser bien recibido en todas las canchas a las que voy”.

El fútbol

En las inferiores dirigió chicos que hoy son cracks. Desde Leandro Romagnoli en San Lorenzo, pasando por Erik Lamela y Manuel Lanzini en River, hasta Lautaro Martínez en Racing. “Esas son las alegrías que uno tiene” dice, para luego ampliar: “Aunque yo siempre digo que acá nadie es el creador de nadie, por más que uno vea un jugador y lo lleve a jugar, no quiere decir que lo haya inventado. Somos un grano de arena en la historia de cada uno, Lautaro Martínez es lo que es por sus méritos, y algo de lo que le dejamos los que lo tuvimos. La alegría de uno es verlo que crecen, que debutan en Primera y que se consolidan”.

Y al momento de hacer un balance de su paso por el deporte, concluye: “El fútbol me dio la tranquilidad de haber hecho las cosas bien, me dejó un montón de amigos, de poder tener mi familia y de ser bien recibido en todas las canchas a las que voy. Eso me llena de satisfacción, quiere decir que algo debo haber hecho bien”.