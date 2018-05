"El trabajo de la Cottaj en el ferrocarril de Junín depende de una decisión política"

El miércoles pasado se realizó una nueva reunión, entre la Cooperativa de Trabajo Talleres de Junín (Cottaj), concejales y legisladores provinciales, donde una delegación de ferroviarios se hizo presente en el Municipio para continuar con el diálogo por la situación laboral dentro de los talleres de nuestra ciudad.

Nos juntamos “para ver si le podemos encontrar la vuelta sobre el tema del trabajo en los talleres ferroviarios”, dijo Pedro Rodríguez, presidente de la Cooperativa juninense.

“Les agradecí personalmente la buena predisposición. Cuando comenzó la reunión noté que la situación que se planteaba era más de lo mismo, y nos recordaron a cada uno de nosotros algo que ya habíamos tramitado y hecho”, subrayó.

“Me da la pauta de que muchos de los concejales no tienen demasiada información referida a lo que es el tema de la Cooperativa y la problemática de trabajo que tenemos. En la anterior reunión que hicimos en el predio ferroviario, ya le había expresado todo este tema que ahora se volvió a hablar”, remarcó.

“Una decisión política”

“En definitiva creo que volvemos al hecho real y planteamos la situación referida a que el señor Intendente, a través de la mano de nuestro equipo de profesionales, recibió un borrador de proyecto a dos años de un acuerdo de trabajo entre la Cooperativa y Belgrano Cargas”, informó Rodríguez.

“Ese acuerdo de trabajo ha llegado a la empresa, pero hasta el día de hoy no hemos tenido respuestas. La política del Belgrano Cargas es no dar trabajo con contrataciones directas, sino que lo hacen a través de licitaciones, por lo que nosotros tenemos el problema fundamental que es la parte financiera”, expresó.

“Recalcamos ese acuerdo con unas copias que llevamos y se remarcó que nosotros con el tema del trabajo de la Cooperativa en el ferrocarril de Junín es una decisión política. Por lo que yo veo es que hay muchos concejales del oficialismo que no tienen decisión política referida al tema de trabajo”, subrayó.

“Además volví a marcar el tema de lo que pasó en Bragado con la empresa rusa que es una decisión política en la cual estamos contentos porque un taller se pone en funcionamiento. Yo planteo por qué en Junín no se puede hacer lo mismo trayendo trabajo al taller que está funcionando hace más de 20 años y siempre peleando por lo mismo”, cuestionó.

“Hoy por hoy estamos alineados políticamente entre Municipio, la Provincia y Nación. No entiendo por qué no se puede firmar un convenio como el que nosotros hicimos, pero modificándolo para darle tranquilidad a los muchachos que están trabajando y a los que pueden iniciarse con nueva gente en el taller ferroviario”, planteó.

“Hemos tenido el apoyo de muchos concejales, queremos que este tema se concrete y lo que nos quisieron informar en la reunión eran cosas que nosotros ya sabíamos y habíamos trabajado con distintos tipos de elementos y gerentes de las distintas empresas”, remarcó.

Belgrano Cargas

“Otra cosa que les dijimos, fue que un sector del taller del Belgrano Cargas ya no pueden realizar algunas reparaciones porque están tapados de trabajo, una labor que se podría otorgar a la Cooperativa”, aclaró el presidente de la Cottaj.

“Esto sería un beneficio para el Estado nacional porque sería un ahorro de dinero y de un montón de tiempo. Por eso es que creo que algunos no están dispuestos a tomar estas decisiones para generar trabajo en la Coooperativa”, propuso.