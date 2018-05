La cuestión del ajuste, ¿llegará a las universidades?

-¿Esperan algún tipo de ajuste en la Universidad?

-Lo que pasa es que en las universidades, en general, el promedio de gasto, del cien por ciento del presupuesto, el 90 por ciento son salarios, y está en discusión la paritaria, no sabemos de qué nivel va a ser el acuerdo, pero es un gasto inelástico, porque nadie está planteando que va a haber reducción de personal, desde ningún ámbito, por lo tanto este 90 por ciento de gasto está fuera de discusión, entonces nos queda el diez por ciento restante que se va en tarifas, etc. Pensar en algún tipo de ajuste en las universidades es discutir sobre un impacto muy bajo. Creemos que va a repercutir no en el gasto actual, que ya fue votado y aprobado, sino en decisiones a futuro, no sabemos cuál va a ser la decisión que tome el Congreso para el Presupuesto 2019, pero, insisto, hay un núcleo de gasto general que hace muy difícil pensar en una reducción, porque el mayor consumo se va en salarios.