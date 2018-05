Según Arata, “el Gobierno no reacciona”

La legisladora bonaerense por el Frente Renovador Valeria Arata lamentó la compleja y acuciante realidad económica y social que afronta el país, y afirmó: “Hace tiempo que venimos advirtiendo que el aumento de tarifas golpearía a los vecinos de tal manera que no iban a llegar a fin de mes. El Gobierno no reacciona y la situación empeora cada día”.

Y agregó: “Permanentemente recibimos reclamos de vecinos que se sienten cada vez más asfixiados por el aumento de los precios de los insumos y los servicios básicos. Hay una fuerte demanda por parte de la sociedad que reclama más sensibilidad en la distribución de riqueza, pero el Gobierno sigue empeñado en no escuchar”.

Para la legisladora massista, “los desaciertos del equipo económico del Presidente se pagan con más inflación y más ajuste. La meta del 15% con la que cerraron decenas de paritarias este año parece consumirse en el primer semestre y nadie del oficialismo le explica a los trabajadores cómo van a resolver esa pérdida del poder adquisitivo de los salarios”.

“Retrotraer las tarifas”

“Es obvio que hay que quitar presión sobre los salarios, nosotros desde el Frente Renovador proponemos retrotraer las tarifas al valor de principio de año y actualizarlas escalonadamente, acompañando el aumento de los salarios, porque eso sería lo justo.

Entendemos que hay que actualizar las tarifas, no somos ingenuos, pero no al nivel que se lo hizo y se pretender seguir haciéndolo.

No podemos pretender que las tarifas aumenten un 2500% y el salario un 30 ó 35 por ciento (sumando los dos últimos años).

De esta manera los argentinos perdemos calidad de vida”, cuestionó la dirigente por la Cuarta Sección Electoral.