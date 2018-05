Bruzzone: “Si les cortan la luz o el gas a los comercios, los condenan al cierre”

¿Cómo se llegó a este pedido de ayuda al FMI?

-Yo tuve un profesor de Economía Política, Ricardo Aronskind, que decía que los actores registran lo que sucede con la economía con algunos meses de retraso. Lo que hoy nos duele, empezó a suceder hace varios meses. Creo que tenía mucha razón. A nuestra economía se la ha desangrado. Se le ha quitado poder adquisitivo al salario y a las jubilaciones, y eso acabó impactando sobre toda la cadena productiva. Celebro que hoy nos demos cuenta, pero hace meses que debimos haber reaccionado.

-¿Qué hechos debieron haber llamado la atención?

-El gobierno de Macri arrancó con una devaluación que se trasladó a todo el sistema de precios. Él decía que eso no iba a suceder, pero pasó. Y los salarios no aumentaron en la misma magnitud, perdieron alrededor de un diez por ciento en ese primer cimbronazo y ya no lo recuperaron. Las jubilaciones habían zafado, pero a fin del año pasado también fueron saqueadas. El cambio en la forma del cálculo de ajuste perjudicó a los jubilados, que empezaron a perder poder adquisitivo. Macri dijo que eso no sucedería, pero pasó. Todas esas cosas pre anunciaban esta caída del consumo hace meses, algunos lo advertimos y otros prefirieron creerle al presidente.

-¿Y cómo impactan en las tarifas?

-Es la causa principal de esta crisis, aunque no la haya nombrado antes. El aumento de los servicios públicos no guarda ninguna razonabilidad desde cualquier ángulo que se lo enfoque. Lo que se paga hoy no es tolerable para el presupuesto de las familias, no soluciona el problema del déficit fiscal y no guarda relación con el costo de producción de las empresas que nos venden el gas y la electricidad. Se trata de una pura transferencia de riqueza de toda la población a unos pocos empresarios, que además son del riñón del Presidente. Un verdadero robo.

-¿En qué consiste el proyecto de emergencia comercial que impulsan en el Concejo?

-Básicamente, en llevar aire a aquellos comerciantes que quieran seguir con su actividad. Yo, en lo personal, no veo señales de que el consumo pueda aumentar en los próximos meses. Pero hay comerciantes que, a pesar de la situación actual, confían en poder seguir. Sin embargo, si les cortan la luz o el gas porque no pudieron hacer frente a una factura, los condenan al cierre. Lo mismo pasa con el apriete que están sufriendo de parte de ARBA y de AFIP. La mayoría de los negocios tienen algún atraso, la mayoría por primera vez en su historia. ¿Qué hay que pensar? ¿Que la gente se volvió sinvergüenza de pronto? No. Lo que está pasando es que no pueden pagar, más allá de la voluntad que tengan. Pero si desde AFIP te inician un juicio o te embargan la cuenta del banco, te condenan al cierre. Nosotros le decimos al Intendente que interceda para parar a estos muchachos, que defienda a los que quieren seguir trabajando.

-Pero concretamente ¿qué proponen?

-Que EDEN, Gas Junín y las Cooperativas que venden gas y electricidad no corten el suministro a los comerciantes que no puedan pagar su factura. No desaparece la deuda, pero los deja trabajar para lograr el pago. Y que ARBA y AFIP no inicien nuevos juicios a los comerciantes pyme por deudas contraídas durante este año y por lo que dure la emergencia. Una de las muy escasas actividades florecientes en este momento es la de los abogados de la AFIP. En abril se triplicaron los juicios con respecto a marzo.

-Pero esas atribuciones exceden al Intendente.

-Por supuesto. No lo desconocemos. No le pedimos que lo logre, le pedimos que al menos lo intente. Que alguna vez el famoso alineamiento con la Gobernadora y con el Presidente sirva para defender a los juninenses. Hasta ahora vimos lo contrario, el cumplimiento de la voluntad de Vidal y de Macri, caiga quien caiga. Y no me contesten con lo de la obra pública: lo que se llevaron con el tarifazo y con el manotazo a los jubilados triplica la plata que trajeron. Esa es la plata que falta y es lo que hoy está ahorcando al comerciante.

-¿Hay posibilidades de que se apruebe la Emergencia Comercial?

-Depende del Intendente. Creo que los concejales del oficialismo, más allá de que objetan la pertinencia del proyecto desde la teoría legislativa, reconocen la situación del comercio. Sería difícil hacerse el ciego cuando hasta los negocios de Mario Quintana cierran sucursales por baja del consumo. Cuando hasta los hipermercados piden aire. Pero entiendo que no quieren exponer al intendente a gestionar estos auxilios. Nosotros lo vemos diferente, estos instrumentos son un respaldo a Petrecca para que intente aliviar la situación.