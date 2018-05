Avian comienza a volar en la Provincia y Junín podría ser un destino regional

Según se publicó días atrás en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional otorgó a Avian Líneas Aéreas SA la concesión de 36 rutas “para explotar servicios regulares internos e internacionales de transporte aéreo de pasajeros, carga y correo con aeronaves de gran porte”, mientras que la empresa tendrá la facultad de “alterar u omitir escalas”.

Entre los destinos dentro del interior de la provincia de Buenos Aires se encuentran las rutas Buenos Aires – Bolívar – Olavarría; Buenos Aires – Necochea – Tandil. La alternativa por vía aérea se sumará a la que por tierra brindan los servicios de transporte de pasajeros de colectivos y trenes.

Actualmente, esta empresa colombiana que desembarcó en Argentina en 2016, presta servicio entre Buenos Aires (Aeroparque) - Mar del Plata – Rosario – Santa Fe; Rosario – Mar del Plata – Buenos Aires; Santa Fe – Mar del Plata – Buenos Aires, buscando expandirse en los vuelos de cabotaje con más destinos y hacia el exterior.

Con la llegada de los vuelos comerciales al interior bonaerense con aviones turbohélice de pasajeros, en Junín se abre nuevamente el debate sobre la posibilidad y la necesidad de restaurar la pista de aterrizajes del Aeródromo de Ruta 188 para dejarla operativa nuevamente tras varios años de inactividad. Según los expertos en la materia, esta obra, demandaría un costo de 20 millones de pesos.

Con una capacidad para 78 pasajeros, el ATR 72 utilizado por Avianca en Argentina, es un avión comercial propulsado por dos motores turbohélice ideal para viajes regionales y trayectos de corta duración, que a su vez le permite aterrizar en pistas “cortas” como las que existen en ciudades del interior como Olavarría o Bolívar, de 26 mil habitantes.

En relación a los costos, por ejemplo si se quiere viajar hoy desde Aeroparque hacia Rosario, (ida y vuelta), el pasaje tiene un valor de 1.150 pesos y el vuelo tiene una duración de 40 minutos. Ese mismo trayecto en ómnibus cuesta alrededor de 900 pesos y hay que permanecer 5 horas en el asiento.

“Quieren llegar a puntos más chicos”

Desde la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) informaron a Democracia que “va haber audiencias públicas nuevas, se está trabajando para la apertura al interior de todas las provincias argentinas y tenemos entendido que Avianca quiere prestar servicios con estos puntos más chicos. La provincia de Buenos Aires tiene un potencial con los aviones ATR, ya que estos pueden aterrizar en pistas cortas. Además tienen bajo mantenimiento y menos gasto de combustible, por lo que se hace más económico”.

“Es una aeronave que no vuela alto y llega a lugares cortos, con 3 mil kilómetros de autonomía que puede llegar hacia lugares más chicos. Creo que la principal idea es la de no trabajar sólo con destinos turísticos”, resaltaron.

“Por ejemplo si tenés que ir al hospital a Buenos Aires, con 300 kilómetros de distancia, viajás en la mañana y regresás en la tarde ahorrando más tiempo”, subrayaron.

Una vez que se hace el otorgamiento de las rutas, como pasó el último 24 de abril con la empresa Avian, “se entra en un proceso de presentación de la documentación en un plazo de varios meses. Hay un decreto que obliga a las empresas, en un plazo determinado, a presentar el Certificado de Explotador con la presentación de los aviones que utilizarán, capacitación económica y las rutas”, explicaron desde la ANAC.

“Avian tiene que hacer una ampliación del Certificado de Explotador de Servicios Aéreos (CESA) para poder empezar a volar hacia Olavarría, Tandil, Bolívar y Necochea desde Aeroparque. Es una idea que tienen desde hace un año, y además ahora se agregó Tucumán que es lo nuevo”, aseguraron.

“Invitar a empresas”

Por su parte, la diputada provincial por Cambiemos, Laura Ricchini explicó: “La idea principal era realizar la obra de repavimentación sobre la pista. Lo que estábamos viendo en un principio era la posibilidad invitar a empresas a la nueva forma de Participación Pública Privada (PPP)”.

“Cuando hablamos del valor de repavimentar la pista y de vuelos comerciales, estamos hablando de otros costos completamente distintos, ya que no es sólo hacer la pista sino que hay que cumplir con otras exigencias en cuanto a la medida, surtidor de combustible, la torre de control, un lugar para la venta de pasajes y la sala de embarque”, sostuvo.

“De esta manera hay que hacer otras obras exigentes, por lo que estamos hablando de muchísimos millones de pesos más. Hoy no está fácil conseguir una empresa que esté dispuesta a invertir esa cantidad de dinero para ponerlo en condiciones y luego utilizarlo”, sostuvo.

“Obviamente nosotros seguimos trabajando y buscando las gestiones para repavimentarlo sabiendo los frenos que tenemos de la gestión misma, ya que tenemos prioridades y cosas urgentes, por lo que el Aeródromo no es la mayor prioridad”, indicó.

“No dejamos de pensar en la posibilidad primera de repavimentación y lo seguimos trabajando, pero todavía no tenemos nada concreto para comunicar”, concluyó la legisladora.



Resolución 373

La concesión para Avian, por hasta 15 años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución, “queda sujeta a la obtención de los derechos de tráfico y capacidad que tornen factible la operatoria proyectada por la empresa”.

La resolución 373/2018, con la firma del ministro de Transporte nacional, Guillermo Dietrich, contempla que Avian Líneas Aéreas SA deberá obtener dentro del plazo de un año el certificado de explotador de servicios aéreos correspondiente y que además “deberá iniciar las operaciones” dentro de los 180 días siguientes a la fecha de obtención de ese certificado.

La autoridad aeronáutica deberá autorizar a Avian a operar el punto “Buenos Aires” en el Aeroparque Jorge Newbery, en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza) “o bien en cualquier otro aeropuerto del área geográfica, sujeto a las habilitaciones y limitaciones pertinentes y de conformidad con los resultados de los estudios sobre la infraestructura disponible y factibilidad operativa”.

Según la resolución, tras una serie de procesos de revisión, se llegó a la conclusión de que Avian Líneas Aéreas SA, de la colombiana Avianca, “conforma un emprendimiento tendiente a satisfacer los principios de ingreso al mercado de nuevos explotadores, estímulo a la competencia y diversificación”.