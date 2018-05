Ayer hubo “carpetazo” y la semana que viene, dos días seguidos de paro docente

Los gremios docentes de la provincia de Buenos Aires, nucleados en el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), compuesto por AMET, FEB, Sadop, Suteba y Udocba realizarán un paro provincial el martes 22 de mayo próximo.

A esta medida se suma el paro nacional docente del miércoles 23 de mayo, con movilización a la Plaza de Mayo, en Capital Federal, y Marcha Federal Docente, que impulsa también el FUDB.

La información fue brindada por Francina Sierra, dirigente de SUTEBA Junín, al ser consultada ayer por Democracia, en el marco del “Carpetazo” que hicieron frente al Municipio, con presentación de una carpeta informando al Concejo Deliberante, todos los requerimientos en lo que es infraestructura escolar y condiciones laborales de los maestros y profesores de los distintos niveles de educación del partido de Junín.

Las carpetas fueron entregadas a los ediles, en el salón Azul del Concejo, ubicado en el primer piso del Palacio Municipal. “Recogemos el relevamiento que tenemos los tres sindicatos respecto de todas las cuestiones que están faltando en educación pública, tanto de gestión estatal como privada y las presentamos en las carpetas. Básicamente están relacionadas con infraestructura escolar, servicio alimentario escolar, falta de transporte, falta de recursos materiales, falta de mobiliario y condiciones de trabajos, etc.”, destacó.

Cabe destacar que similar medida se realizó en cada municipio, en cada concejo deliberante de la provincia de Buenos Aires.



Los docentes rechazaron la última propuesta del gobierno bonaerense que dirige María Eugenia Vidal realizada hace casi un mes, consistente en un incremento salarial del 10 por ciento, en tres cuotas: la primera cuota en enero, del 5 por ciento; la segunda, en abril, del 3 por ciento (estas dos cuotas fueron pagadas en forma retroactiva); y la tercera, es del 2 por ciento, a partir del 1° de Mayo. La propuesta no incluye cláusula gatillo, es decir, no puede haber incrementos salariales de acuerdo a la inflación que está dando mes a mes.

Lo que habían solicitado los gremios docentes era no menos del 25 por ciento de incremento, con cláusula gatillo automática.

Instituto 20

Según lo informado por Sierra y los dirigentes del Frente Docente, hay 100 alumnos del Instituto de Formación Docente y Técnica N° 20 que no empezaron las clases porque aún no hay docentes asignados.

“Las designaciones de los profesores no se hacen porque no se están autorizando esas coberturas desde la Dirección General de Escuelas y evidentemente tampoco nuestros inspectores distrital y regional están gestionando lo suficiente. Estamos a terminando mayo y estos alumnos no están pudiendo comenzar las clases. Pertenecen a la carrera de Educación Primaria, en principio, no descartando que hubiera alguna otra carrera comprometida”, explicó Francina Sierra.