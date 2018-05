Ricardo Alfonsín: “El mercado no resuelve los problemas económicos”

¿Cómo entiende que tiene que ser el rol de la UCR en este momento del país?

- Yo creo que debe ser el mismo que nos comprometimos a cumplir cuando hicimos este acuerdo. Cuando realizamos este acuerdo dijimos que en el caso de que no nos tocara ganar las PASO para Presidente y sí al PRO, procuraríamos ser tenidos en cuenta a la hora de tomar las decisiones, para evitar errores y enriquecer la calidad desde nuestra propia identidad y dijimos que íbamos a dialogar mucho dentro de Cambiemos. Lamentablemente no sé por qué razón el partido, luego de perder las PASO y de que Cambiemos ganara las elecciones generales, cambió de idea actuando como si gobernara la UCR o si todas las decisiones que se tomaron, hubieran sido de la Unión Cívica Radical. Como si no existieran diferencias entre nosotros. No dijimos que íbamos hacer eso y no era lo mejor para el país, ni siquiera para Cambiemos. Espero que ahora las cosas empiecen a cambiar. La UCR se colocó en esa situación, muchos creímos que era equivocada, pero seguramente bien intencionada. Si hubiéramos actuado de otra manera podríamos haber evitado errores. El que diga que nosotros no tenemos diferencias con el PRO, o no conoce a la Unión Cívica Radical o al PRO. Espero que de acá en adelante se dialogue en primer lugar por los argentinos, y por nuestro partido también. Porque creo que es una institución que hay que cuidarla, ya que la calidad de vida de la gente depende de la calidad de la política, que a su vez depende de los partidos. Creo que la UCR es uno de los partidos que puede aportar más calidad a la política.

- ¿Qué debería hacer la UCR para que las cosas cambien?

- Participar en las decisiones, ya que este frente no tuvo un acuerdo programático, a pesar de que es un frente que unía fuerzas que en circunstancias normales deberían competir. No hubo un acuerdo programático pero sí se podía crear un mecanismo dentro de Cambiemos que le permitiera a cada una de las fuerzas dialogar antes de tomar las decisiones. Además hay que dialogar con el resto de las fuerzas políticas también porque Cambiemos no tiene mayoría en el Congreso. Estoy seguro que la calidad de las decisiones, podrían mejorarse si están precedidas por un procedimiento con la participación de distintos puntos de vista, respecto a las soluciones para enfrentar distintos problemas.

- ¿Qué trabajo está haciendo en la Cuarta Sección en pos de ese resultado que aspira?

- Tratando de reunirme con todos lo que comparten esta preocupación y que creen que la UCR va hacer lo que dijo que iba hacer cuando se celebró este acuerdo. Que íbamos a exigir a ser tenidos en cuenta a la hora de tomar decisiones. Estoy tratando de reunirme con todos los radicales que comparten esta preocupación que son muchos más de lo que creemos, para que puedan manifestar sus reclamos hacia las autoridades nacionales para que haya un cambio de actitud. Además me parece que es necesario debatir y discutir algunas cosas en la UCR como por ejemplo hacer una evaluación, un balance de lo que hemos hecho en estos dos años y medio. Discutir no se hace sólo en el Comité Nacional, sino en todos los distritos. Es cierto que la UCR parece que en los últimos años no ha valorado demasiado las evaluaciones, balances y rendiciones de cuentas. No es sólo con los radicales, porque nosotros tenemos que hablar con la gente, con las pymes, los trabajadores, jubilados y hay que dar explicaciones en las distintas instituciones. En Bragado vamos a hablar con los gremios, jubilados y docentes y eso es lo que espera la sociedad de un partido político.

- ¿Cuáles son las principales observaciones que haría en los planos económicos, sociales y educativos?

- Varias veces hemos manifestado nuestras diferencias que tenemos con el PRO. Yo diría que nuestra principal diferencia es que somos partidos distintos. El PRO piensa como partido liberal, que lo mejor que pueden hacer los gobiernos con la economía de un país es meterse lo menos posible con ella. Y lo que deben hacer los gobiernos más que nada es asegurar la estabilidad monetaria y el equilibrio de las cuentas públicas. Nosotros sostenemos que el mercado por sí solo no resuelve los problemas económicos ni los problemas sociales; el mercado no construye justicia social, no distribuye equitativamente el ingreso, no tiene horizontes temporales, no piensa cuál es el modelo de crecimiento más beneficioso desde el punto de vista económico, social o fiscal para el país. No es que el mercado no lo hace porque sea malo, sino que no es su función. Eso lo debe hacer la política, y no digo solamente el partido de gobierno.