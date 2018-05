Sánchez Zinny defendió el adelanto

El director general de Educación y Cultura bonaerense, Gabriel Sánchez Zinny, señaló ayer que el nuevo incremento salarial otorgado a los docentes tiene el objetivo de que no pierdan poder adquisitivo.

El funcionario expresó que el gobierno provincial sigue abierto al diálogo con los docentes, pero dio el incremento hasta tanto se alcance un acuerdo salarial definitivo con el sector "porque no queremos que los docentes pierdan poder adquisitivo".

"En todas las reuniones paritarias que tuvimos con los gremios dijimos que queríamos mantener el poder adquisitivo de los docentes y el anuncio de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, fue en esa línea", explicó el ministro bonaerense.

La gobernadora Vidal anunció anteanoche que otorgará un nuevo aumento del dos por ciento en los salarios de los docentes a cuenta de la paritaria salarial y mil pesos en concepto de presentismo para aquellos que no hayan faltado a clases, con lo que el incremento de sueldos será del 10 por ciento en mayo.

Sánchez Zinny remarcó que "por el momento tienen un aumento del 10 por ciento, nosotros seguiremos dialogando con los representantes gremiales, pero mientras tanto no queremos que los docentes pierdan poder adquisitivo".

El 20 de abril, tras fracasar la reunión paritaria, el gobierno provincial resolvió otorgar a los docentes un nuevo adelanto de aumento salarial que llegó al 8 por ciento en marzo y que con este nuevo adelanto será del 10 por ciento en mayo.

El aumento anunciado anoche es el tercer anticipo que otorga el gobierno provincial ya que a mediados de abril depositó un 5 por ciento retroactivo a enero y sumó otro 3 por ciento más con los salarios de marzo.