Balestrasse: “La inundación rompió las bases del camino a la Laguna”

Con la obra de repavimentación casi finalizada de la avenida Circunvalación, los trabajos sobre el camino a la Laguna de Gómez deberán esperar un poco más, debido a cambios de último momento en el proyecto inicial de 2016 producto de la inundación del año pasado.

Según explicaron los expertos en el tema, producto de las napas crecidas a la altura del suelo, el agua produjo el rompimiento de las bases de la ruta y el trabajo ahora será más complejo.

De esta manera, la semana pasada personal de Vialidad estuvo recabando datos para modificar la licitación inicial y crear un nuevo proyecto que contemple este nuevo conflicto que produjo la inundación.

En diálogo con Democracia, el subsecretario de Obras Publicas, Marcelo Balestrasse fue claro: “Lo que se rompió en la obra este último año por la inundación no estaba contemplado en el proyecto inicial de 2016 que era el de una repavimentación sencilla sacando la capa superior. Producto del agua, hoy además las bases están rotas y pedimos que se contemple el nuevo trabajo de reparación. Cuando tengamos el informe de Vialidad, se empezará con la obra”.

“La semana pasada estuvo un equipo de Vialidad con unos artefactos especiales observando y analizando todo el camino a la Laguna, ya que el proyecto original era de 2016”, sostuvo.

“Hubo un mayor deterioro”

“Con la inundación que hubo el año pasado que las napas afloraron hacia la superficie, hubo un mayor deterioro sobre el camino, que no estaba contemplada en la licitación inicial. De hecho se puede observar los cráteres que hay sobre el camino que se ha venido rompiendo en este último año”, remarcó Balestrasse.

“Cuando se empezó con el proyecto este, el asfalto no estaba como está hoy. Entonces avisamos que el proyecto original no iba a alcanzar para hacer las reparaciones que corresponden”, comentó.

“Dimos la voz de alerta, la semana pasada vino Vialidad con un equipo especial que iba sondeando cada 15 metros sacando fotos y tomando muestras de 50 centímetros de profundidad”, informó.

“Ahora estamos esperando el informe para rearmar el proyecto como corresponde y empezar a hacer los trabajos. Si bien está la licitación en marcha, puede haber modificaciones en cuanto a las características de los trabajos a hacer, de la manera que corresponde”, agregó.

“No tenemos fecha como para poner un anuncio porque esto ahora depende de Vialidad y nosotros queremos que empiece cuanto antes. Siendo optimista no antes de 30 días y en 3 o 4 meses la obra se hace con un margen de 120 días de plazo”, indicó.

“Hasta que Vialidad no diga lo que hay que hacer, no se puede empezar una obra que no sabemos si es la correcta”, explicó.

Dos etapas

“Hay dos etapas”, remarcó el funcionario. Y continúo: “Los primeros 4 kilómetros, que se hicieron hace 10 años, están deteriorados cerca de la Sociedad Rural por el gran paso de camiones que esquivan y dan la vuelta por el camino de tierra para entrar a la estación de servicios”.

“Los últimos 4 kilómetros que nunca se hicieron, que tienen más de 25 años, están destrozados y eso es lo que más afectó la inundación, ya que es la zona más cercana al Río. De hecho en el Club de Planeadores que estuvo inundado, el agua salía desde las napas”, concluyó.