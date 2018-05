Arata pide informes sobre pagos atrasados de IOMA

La legisladora bonaerense por el Frente Renovador Valeria Arata presentó en la Cámara de Diputados un proyecto donde solicita al Ejecutivo que informe sobre las liquidaciones y pagos a acompañantes terapéuticos por parte del IOMA.

"Hace meses que los prestadores de salud vienen reclamando pagos atrasados a IOMA, pero hasta el momento no han tenido respuesta. En este caso hablamos de los acompañantes terapéuticos que acumulan una deuda que en algunos casos supera los ocho meses", manifestó la diputada por la Cuarta Sección electoral.

"En un contexto donde el dinero no alcanza, y los trabajadores no pueden llegar a fin de mes, parece una tomada de pelo que estos profesionales no puedan cobrar por la tarea que realizan”, lamentó la funcionaria massista. Y añadió: “Lo que queremos saber es si hubo algún problema con la liquidación y posterior pago a los acompañantes, cuántos meses se adeudan y cómo se regularizará la situación, entre otros puntos".

“Ausencia de sensibilidad”

"Cuando hablamos de acompañantes terapéuticos estamos refiriéndonos a profesionales que asisten a afiliados con algún tipo de discapacidad y necesitan de estos servicios para poder llevar adelante su día a día. Al desconocer esta problemática se manifiesta la ausencia de sensibilidad con la que las autoridades de IOMA administran esta obra social del Estado. Muchos trabajadores por vocación no cortan el servicio, pero también hay muchos otros que no pueden seguir cumpliendo las tareas sin obtener el salario, y quedan afiliados desamparados sin el servicio, que es imprescindible para llevar adelante su vida", afirmó.