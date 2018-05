Petrecca: “Las obras que prometimos se van a realizar sin ningún problema”

El jefe comunal de esta ciudad, Pablo Petrecca (Cambiemos), aseguró ayer, en una entrevista con Democracia, que las obras previstas para el partido de Junín “no se detendrán”. Y adelantó que este mes iniciarán la carpeta para obtener nuevos fondos de la Provincia para hacer más obras de asfalto y cordón cuneta en los barrios.

En el plano económico, reconoció que el país atraviesa “una zona de turbulencias”, pero se mostró confiado en el equipo económico nacional, al tiempo que llevó “tranquilidad” a los vecinos de Junín. “Esto se va a acomodar”, expresó.

-¿Qué va a ocurrir con las obras en Junín?

-Con respecto a las obras que hemos anunciado, no hay ninguna orden contraria, así que todas las obras que anunciamos se van a concretar como prometimos, me refiero a las obras nacionales, como la autopista en la Ruta Nacional 7, los trabajos en avenida de Circunvalación, y ahora nos resta la segunda parte que es el camino al Balneario, los trabajos pluviales en Barrio Norte, que se van ejecutando en tiempo y forma, obras de cloaca en los barrios, y obras de asfalto, que en algunos pueblos habíamos tenido algunas trabas administrativas, pero se van a retomar, así que todas las obras que prometimos se van a realizar sin ningún tipo de problema, como el Parque Lineal de Jean Jaures, la Plaza del Andén, que se están ejecutando sin ningún tipo de inconvenientes.

No solo no van a parar las obras que prometimos sino que, al contrario, va a haber muchas más obras para Junín, aseguró el jefe comunal.

-¿Qué información tiene de la obra de la autopista en la Ruta Nacional 7, un proyecto troncal de esta gestión?

-Hablé con el administrador de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, que me volvió a confirmar lo que ya se ha dicho, que no va a haber ningún tipo de modificación a la obra. De hecho hoy (por ayer) veía las máquinas cómo estaban trabajando, por lo que la autopista va a seguir avanzando y se va a terminar como siempre se ha dicho.



\LEÉ MÁS Relanzan la obra de la Escuela Técnica 2 con una nueva empresa constructora





-¿Existe la posibilidad de gestionar nuevas obras?

-Sí, permanentemente estamos gestionando obras, mañana (por hoy) me reúno con el jefe de Gabinete bonaerense, Federico Salvai, estamos en contacto con funcionarios de primera línea, tanto provincial como nacional, gestionando para lograr muchas más obras públicas, en dos años y medio la cantidad de obras que se está haciendo es algo histórico para Junín, recordemos el relleno sanitario, ex basural, y cómo se ha reconvertido, luego de años de desidia.

Todos los días golpeamos las puertas para gestionar nuevos fondos. Este mes estaremos presentando una nueva carpeta por unos 22,5 millones de pesos en la Provincia para poder seguir avanzando con obras, por lo tanto, no solo no van a parar las obras que prometimos sino que, al contrario, va a haber muchas más obras para Junín, y en concreto tienen que ver con obras de cordón cuneta y asfalto en algunas cuadras de nuestra ciudad.

-¿Cuál es su lectura sobre el momento económico que atraviesa el país?

-Agarramos un avión en 2015 que venía en picada, y venía en picada para estrellarse. Cualquier persona que entiende de economía sabe que el país estaba a punto del colapso. Vino un nuevo equipo económico, vino un nuevo piloto, que logró estabilizar el avión, y hoy estamos pasando por una turbulencia, que por supuesto es preocupante, cuando vas en un avión volando a varios metros de altura y el avión se mueve a lo mejor te da un poco de temor, pero cuando escuchás al capitán que dice ‘tranquilos, es una zona de turbulencias, pero está todo bien’, y ves a las azafatas del avión con sonrisas, te da tranquilidad.

Creo que estamos pasando un momento de turbulencias a nivel económico, que por supuesto trae una preocupación cierta y lógica, por el pasado también que nos condena a los argentinos, pero quiero llevarles tranquilidad a los juninenses, que el piloto tiene muy claro hacia dónde estamos yendo, tiene el control y el comando del vuelo. El vuelo va a ser placentero y el aterrizaje va a ser positivo, quiero llevar tranquilidad, de que esto se va a acomodar.