Relanzan la obra de la Escuela Técnica 2 con una nueva empresa constructora

Con la presencia del Subsecretario de Obras Públicas, Marcelo Balestrase, y el Director de la Escuela Técnica Nº2 Patricias Argentinas, Esteban Beato, el Gobierno de Junín relanzó la obra del establecimiento educativo luego de presentar a la nueva empresa constructora a cargo de la misma.

Además estuvieron presentes autoridades del Consejo Escolar y serealizó un recorrido en la obra, que cuenta con un avance de aproximadamente el 70%.

El arquitecto Balestrase, sostuvo que "acá tenemos una urgencia de la comunidad educativa de la escuela Técnica Nº2 Patricias Argentinas y por lo tanto debemos trabajar para entregar este edificio. El viernes pasado desde el Municipio tomamos la obra que nos dejó la anterior empresa constructora y cumplimos con todos los pasos administrativos para adjudicarla al Grupo Servicios Junín que está contratando a una nueva empresa para terminar los trabajos. La obra hoy no llega a un avance del 70% y falta parte de la carpintería, cristalería, terminar los baños y colocar los artefactos, todo el equipamiento de calefacción central y aire acondicionado y toda la parte eléctrica tanto de fuerza matriz como de baja tensión con la parte de computación ya que la escuela se especializa en esta enseñanza". Además destacó que son los principales rubros de lo que resta terminar.

La nueva empresa se encuentra evaluando todos los trabajos por hacer y según Balestrasse, “se van a reunir con la gente de la escuela para analizar detalles como la parte eléctrica que debe ser específica. No queremos hablar de plazos hasta que la empresa no nos presente su plan de trabajo pero la idea de toda la comunidad y con el compromiso del intendente Petrecca es que se termine lo más rápido posible para que los chicos puedan dar clase en un lugar seguro y cómodo".

Por su parte, el Subsecretario de Deportes y Educación, Daniel Pueyo, expresó que "cuando entramos y cruzamos la puerta nos comprometimos a tomar esto como un punto de partida. Lo pasado ya está y ahora debemos mirar hacia adelante. Por tal motivo, convocamos a Esteban Beato y a su equipo para ver cómo imaginan el día a día en sus pasillos y sus aulas. Nos pusimos a charlar con los arquitectos encargados de la obra para ver la dinámica que va a tener este lugar. Es el sueño de toda una comunidad de ver finalizadas las obras".

Una comunidad educativa expectante

La comunidad educativa de la escuela aguarda desde hace tiempo la concreción de la obra, que había comenzado en 2015 y por distintas razones, vio demorada su finalización hasta hoy, en que el cambio de empresa promete la continuación hasta su culminación.

Esteban Beato, director de la escuela aseguró: "Me entusiasmó y mucho el hecho de recibir el llamado para ver cómo se terminará esta obra. Vinimos con el jefe de área y la idea es decir que necesitamos. Esta apertura nos da mucha alegría, entusiasmo y una sobre dosis de energía que ya nos hace pensar en una próxima mudanza. No importa el plazo pero si ya comenzamos a proyectar para ver qué necesitamos. Nunca nos habían preguntado qué necesitamos y ahora lo están haciendo y estamos muy contentos de que esto suceda".

Sobre las expectativas y el futuro de la institución en el nuevo edificio, Beato expresó: "En nuestras cabezas ya está rondando cómo nos vamos a manejar y estamos viendo a la gente en cómo se va a adecuar al lugar. Estamos viendo y observando a los que entienden dónde van a poner los equipos de aire, cómo serán las conexiones y esto nos pone un pie adentro del nuevo edificio".

Para finalizar, el consejero escolar, Fernando Balbi, explicó que "se tomó una decisión importante desde el Municipio de cambiar a la empresa dada las demoras y el incumplimiento de la obra. Hoy estamos relanzando la obra y nosotros desde el consejo trabajamos y colaboramos en la misma. El Gobierno de Junín ejecuta las obras y luego las mismas pasan a potestad de la provincia de Buenos Aires y el consejo escolar es quien las debe mantener. Por tal motivo, nosotros entendemos que una obra bien planificada necesita menos mantenimiento y se pierden menos días de clase. Y cuando pensamos una obra hay que hacerlo no solo en el corto plazo sino en el largo plazo. Debemos pensar a una escuela sustentable ya sea desde el consumo energético como también desde que pueda haber clases todos los días".