Tras la suba del dólar, los gremios refuerzan su posición en la paritaria

Transcurre el mes cinco del 2018 y varios gremios estatales están a la espera de resolver las paritarias del corriente año, puesto que en algunos casos no han sido convocados, en otros fueron convocados pero no cerraron el acuerdo.

Los trabajadores judiciales enrolados en la Asociación Judicial Bonaerense todavía esperan a que se los convoque a paritarias, ya que desde agosto del 2017 no han recibido ninguna propuesta de incremento salarial por parte del gobierno que dirige María Eugenia Vidal.

En diálogo con Democracia, Matías Maqueda, secretario adjunto de la Asociación Judicial Bonaerense Departamental Junín, explicó la situación: “el año pasado, el cierre de paritaria fue en agosto y se determinó que antes del 15 de marzo de este año nos convocaban, pero estamos a mediados de mayo y no nos llamaron. Lo único que hubo fue una reunión informal, hace unos días atrás. Formalmente no tenemos ninguna propuesta para poder analizarla”.

Respecto a los pasos a seguir, el dirigente dijo que todas las semanas se hacen asambleas y medidas de fuerza, con distintas modalidades, hay semanas que hacen paro y movilización, en otras asambleas, con la expectativa de recibir la convocatoria a paritarias y analizar una propuesta, que nosotros queremos que sea superior al 25 por ciento. Eso fue planteado en enero, pero ahora con esta nueva situación en el país, veremos qué hacer.

Por lo pronto, el jueves pasado, 10 de mayo, la Asociación Judicial Bonaerense hizo un paro de actividades y la semana que comienza realizarán asambleas en los lugares de trabajo, para decidir cómo seguir.

A la pregunta si les continuaban descontando los días de paro, Matías Maqueda dijo que sí, que desde el año pasado se hacía eso, se les descontaba. “Los ánimos están muy caldeados y va creciendo la conflictividad. Ya hace tres meses que tendríamos que haber sido convocados y todavía no nos hicieron ninguna propuesta, ni siquiera el 15 por ciento que les están ofertando a todos los estatales y que lo han rechazado. Lo concreto es que tenemos sueldos del año pasado y precios actuales en constante aumento”, afirmó.

CICOP Junín

Adrián Pérez, secretario general de CICOP Junín, manifestó que los reclamos laborales continúan aunque a nivel local resolvieron no adherir a todos los paros que el gremio hace a nivel provincial. De hecho en el 2018 hubo un solo paro de actividades de CICOP en nuestra ciudad.

“CICOP sigue pidiendo la reapertura de paritarias, porque no aceptamos el 15 por ciento, sino que queremos más. Se impuso el 15 por ciento y cobramos algún aumento. Nosotros no acordamos y ATE tampoco”, dijo el médico, al ser consultado por Democracia.

Respecto cuáles eran los próximos pasos, el doctor Pérez dijo que “localmente acompañamos los reclamos a la Provincia en lo que es paritaria, situaciones laborales y demandas por incumplimiento de paritarias del año anterior, pase a planta de los precarizados, de los becarios”.

El entrevistado aclaró que si bien a nivel Provincia, CICOP hacía semanalmente paros, a nivel local no es así, puesto que se concretó un solo paro en el 2018.

“Dada la crisis económica, en Junín no adherimos a todos los paros, solo a uno y mientras vemos cómo está la situación. Sabemos que si adherimos a todos dañamos la atención a los pacientes. Si vemos que la situación no se compone haremos algún otro, aislado. Sí hicimos paro en otras épocas cuando había problemas con la dirección de turno”, recordó.

Docentes

“No hubo acuerdo en paritarias y siguen los reclamos”, afirmó María Inés Sequeira, secretaria general de UDEB Junín para luego aclarar que se les pagó un adelanto pero, por otra parte se les descuenta los días de paro.

“Esta semana haremos un ‘Carpetazo’ el jueves. Se trata de una jornada de protesta provincial, donde se elaboran informes o ‘carpetas’ sobre educación que presentarán ante la Dirección General de Escuelas. Lo organiza el Frente de Unidad Docente Bonaerense, compuesto por AMET, FEB, Sadop, Suteba u Udocba. Son distintos tipos de presentaciones que se van a realizar”, explicó la entrevistada y agregó que el 23 de mayo se hará la Marcha Federal Docente por la educación pública.

Recordó que en la última asamblea y encuesta que se hizo, aprobaron 48 horas de paro, de las cuales se realizaron 24, es decir un día, que se cumplió el 25 de abril pasado.

Por su parte, el secretario general de Suteba, Roberto Baradel, anticipó que el gremio pedirá un incremento salarial de "por lo menos 25 por ciento con cláusula gatillo" ante la aceleración de la inflación, mientras pidió que el Gobierno bonaerense realice un llamado para retomar las paritarias.