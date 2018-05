La Rural de Junín pidió que se cambien los estándares de comercialización de soja

Ante las consecuencias que dejaron en la cosecha de soja más de 20 días de lluvias en la Región, desde la Sociedad Rural pidieron al Ministro de Agroindustria Leonardo Sarquís, que se modifiquen los estándares de comercialización para que los productores puedan decidir si es conveniente cosechar una soja dañada y cuál será el rédito.

Por su parte la Federación Agraria manifestó en un comunicado la preocupación por la situación y el pedido de exención del pago de red vial, inmobiliario y complementario.

"Muchos piensan dejar la soja en el campo en lugar de cosecharla porque no llegan a alcanzar el estándar de comercialización".

“Debe resolverse hoy mismo”

Joaquín Elósegui, presidente de la Sociedad Rural de Junín confirmó a Democracia que mantuvo ayer conversaciones con Matías de Velazco, presidente de Carbap y con el Ministro de agroindustria de la provincia, Leonardo Sarquís.

“Les pedimos que cambien los estándares de comercialización. La situación es gravísima y asumo que se da en toda la provincia de Buenos Aires. Con estos estándares vigentes ninguna soja podría entrar en la comercialización” adelantó Elósegui quien a su vez indicó que desde el ministerio aseguraron que tratarían el tema con premura y le darían una respuesta al agro.

Son muchos los productores de la Región afectados y según el presidente de la Rural “muchos están pensando en dejar la soja en el campo en lugar de cosecharla porque no llegan a alcanzar el estándar de comercialización. No sabemos a cuánto la vamos a vender, cómo será, el acopio mismo no sabe como recibirla”.

Para Elósegui es un tema acuciante que debe resolverse en lo inmediato.

“Es una situación que hay que resolver de manera urgente. Es hoy mismo, no la semana que viene. La situación es complicadísima y son miles y miles de hectáreas en la provincia de Buenos Aires”.

La soja de segunda “está un poquito más verde pero también tiene daño. El problema es cambiar los estándares de comercialización para que los productores que entren a los lotes a cosecharlos, si no muchos van a dejar los lotes sin cosechar porque no saben lo que tienen”.

Si la provincia hace caso al pedido de la entidad, Elósegui entiende que “los productores van a cosechar y si bien tendrán alguna quita en su mercadería, por lo menos sabrán lo que están entregando y a qué precio lo van a vender. Más allá de las medidas paleativas que se puedan tomar creemos que es importante que el productor sepa para qué sirve su semilla”.

Pero la respuesta debería ser rápida ya que si no se cosecha durante esta semana se abren las chauchas y se pierde el grano, sumado a la situación de que “el acopio no sabe cómo recibir una soja que está fuera de estándares porque no tienen como comercializarla tampoco”.

La FAA, preocupada

La filial Junín de la Federación Agraria expresó en un comunicado “la dramática situación que sufre el campo luego de 22 días de lluvia ininterrumpidas, con pérdidas de cosecha por inundación, sequía e inundación, y la situación crítica de brote y podredumbre de un 75 % aproximadamente de la misma (un 30 % viene perdida por sequía)”.

De persistir esta situación climatológica desde la Federación estimaron que “se dificultaría la implementación de los cultivos de cosecha fina”.

En el comunicado difundido, la entidad agraria solicitó:

“Exención de cuotas de red vial, exención de inmobiliario y complementario. Implementación del seguro multiriesgo o paramétrico. Créditos para insumos a un año a tasa 0%”.