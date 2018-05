Julio Lascano: “El arte me permite ser yo”

La noche anterior al golpe del 24 de marzo de 1976 Julio Lascano, que por entonces recién estaba dando sus primeros pasos en la facultad, tuvo una fuerte discusión con un profesor de teología de la Universidad Católica y en ese mismo momento decidió que su vida debía dar un giro.

Ahí supo que la ingeniería química no era para él y que el arte podía ser un camino posible. Lo había empezado a intuir en el Teatro San Martín, cuando iba a darle una mano a su tía, que era la jefa de escenografía. Y casi como en un juego de espejos, en el instante en que el país estaba por entrar a uno de sus períodos más oscuros, Lascano supo ver con claridad lo que quería.

Desde entonces, el arte fue su espacio, su refugio, su modo de expresión.

“En el arte no tengo que cumplir ninguna función, es todo totalmente inmaterial. Acá no tengo clientes, hago lo que quiero, el arte me permite ser yo”.

Arquitecto

Esa noche se volvió enseguida a Junín y les contó a sus padres que quería hacer arte escénico. Su papá le dijo que en ese rubro se iba “a morir de hambre”, por lo que le propuso hacerlo paralelamente a otra carrera, y le sugirió probar con arquitectura.

Así lo hizo y enseguida se entusiasmó. “Fue fantástico, disfruté mucho la carrera”, cuenta hoy Julio.

Una vez recibido, regresó a Junín. Acá ejerció la profesión y luego ingresó al ferrocarril: “Entré apasionado porque me dijeron que iba a estar a cargo del mantenimiento de obras de arte del ferrocarril, pero resulta que les llamaban así a las alcantarillas, caños de desagües y demás. Y allí aprendí muchísimo, con compañeros geniales, como el ingeniero Severiano Tomasino o Gustavo Perrone”.

Entró en 1984, año en que se cumplían cien años de la llegada de la primera locomotora a Junín. Entonces fue el promotor de la escultura que hoy está en la plaza de la estación, que se denomina “Origen”.

Permaneció nueve años en el ferrocarril, cuando tomó la decisión de seguir ejerciendo su profesión. Al mismo tiempo, ingresó como docente en la Escuela de Arte y más adelante tuvo una librería artística, donde comenzó con los talleres de arte, que continúan hasta el día de hoy.

Artista plástico

Hasta su llegada a Buenos Aires, Lascano no había hecho nada relacionado con el arte. “El teatro San Martín fue un disparador y el plan de estudio de arquitectura estaba muy vinculado a lo artístico”, lo que lo hizo inclinarse hacia ese lugar.

Comenzó con la escultura pero después se inclinó a la pintura, para luego hacer técnicas mixtas. En 1989 se presentó en la Bienal Internacional en un proyecto que se llamaba “El sueño del objeto”, y más adelante hizo lo propio en el Centro de Arte y Comunicación (CAIC), en donde había que diseñar una escultura para un barrio social que se estaba por inaugurar, y ahí ganó con un proyecto que nació cuando se dio cuenta de que en ese barrio no tenían estafeta postal: “Entonces generé una escultura construida con buzones que, a su vez, y de manera subterránea, cumplía la función de estafeta”.

En 1991 abrió su taller de arte, en el que llegó a tener hasta tres turnos. Ese proyecto continúa hasta hoy. “El taller pasó por varias etapas –cuenta–, lo cerré, estuvo dos años inactivos, y lo retomé en 2010 con un propósito de aportar algo de lo que está pasando a la comunidad”.

“Creo que puedo aportar lo mío a través de la experimentación”.

Contemporáneo

En su última etapa se apoyó en el gran artista plástico contemporáneo Luis Felipe Noé y su obra fue su norte. Hasta que se integró con el taller de Noé.

Tanto que Cecilia Ivanchevich, asistente personal de Noé, es la curadora de la muestra de Lascano. De hecho, Julio participó del Laboratorio Interdisciplinario de Arte, una propuesta artística que mezcla la música y la pintura, en donde pintó con el propio Noé y con otro grande, como Eduardo Stupía.

En cuanto a su obra, Lascano señala: “Yo siempre experimenté, sobre todo en esta última etapa en la que quise aportar algo a mi ciudad que tenga que ver con lo contemporáneo, lo que Luis Felipe Noé llama el arte coctelero, porque en el arte ya se ha creado y manifestado todo y en lo contemporáneo hay un cóctel de diferentes expresiones. Yo creo que puedo aportar lo mío a través de la experimentación”.

Así fue como empezó a pintar sobre membranas impermeabilizantes para techos, utilizando los más variados materiales, como siliconas, pintura de impresión, tintas de grafiti, vinilos, y otros.

El año pasado fue premiado en la Bienal de Florencia, cuyo tema era “Sustentabilidad”.

El arte

Hoy Lascano está presentando por primera vez una muestra suya en Junín (ver recuadro).

Y en ese marco, le explica a Democracia qué es lo que le da a él el arte: “La arquitectura es muy material y para llegar a lo que el cliente quiere hay que pasar por muchas instancias y cumplir diferentes funciones, y en el arte no tengo que cumplir ninguna función, es todo totalmente inmaterial. En nosotros, todo lo que tiene que ver con el alma –que es el cerebro, la mente, el raciocinio– y el espíritu –que es la intuición– me lo llena el arte. Y acá no tengo clientes, eso es muy importante, porque hago lo que yo quiero, el arte me permite ser yo.