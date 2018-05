El reggaeton también tiene sus primeros exponentes en Junín: Saiyell, Nory y TZ

El reggaeton es un poco de todo: es la expresión musical más reciente de las comunidades urbanas de las Américas y se puede decir que es la versión latina del hip-hop. Pese a que es un género esencialmente urbano se mezcla con lo tropical por su condición festiva y bailable. Es el resultado musical del mestizaje cultural de Latinoamérica de finales del siglo XX y comienzos del XXI.

Alrededor de 2006, en Argentina empezaban a sonar las primeras canciones de Daddy Yankee y Don Omar que en poco tiempo coparon las discotecas porteñas, para luego expandirse hacia el interior. El reggaeton había llegado para quedarse y nuevos artistas empezaron a asomar en la escena nacional.

De esta manera, el “cachengue”, dentro de la cumbia y el cuarteto, hoy tiene un nuevo integrante que hace más de 10 años está en cada discoteca o automóvil del país sonando al ritmo centroamericano con tono caribeño.

En Junín, ciudad que se caracteriza por grandes artistas de otros géneros musicales, el reggaeton ya tiene sus referentes que comenzaron a grabar las canciones y filmar videos clip.

Uno de ellos es Saiyell quien llegó a Junín hace dos años desde Caracas, Venezuela con una gran influencia reguetonera. Por otro lado se encuentra el rosarino Nory que desde hace tres años vive en nuestra ciudad donde comenzó a componer sus canciones. TZ juega de local, con influencias de hip hop, rap y break dance desde hace más de 20 años.

En la redacción de Democracia, los tres cantantes explicaron los comienzos, el presente y futuro, con un proyecto ambicioso para empezar a copar los escenarios locales y del interior del país de manera conjunta.

“La unión de los cantantes”

“Hace más de tres años estoy en Junín donde empecé a hacer unos temas. Luego grabé con Kenny Dih y el último tema que hice fue con El Villano que se llama Hasta el Amanecer”, expresó Nory. Cabe destacar que este video clip en Youtube tiene más de medio millón de vistas.

“Luego Saiyell me conectó por Instagram y comenzamos a hablar. Me contactó a través de las historias cuando buscaba cantantes en Junín. Nos hicimos amigos, comenzamos a hacer cosas juntos y ahora estamos por sacar con video clip. Después lo conocí a TZ a través de Saiyell”, explicó.

“Comenzamos juntos y ahora estamos proyectando un tema los tres acá en Junín para darle movida en la ciudad abarcando toda la zona. No hay nada mejor que unir a muchos cantantes de reggaeton, ya que acá en Argentina se ve que hay muchos artistas que quieren todo para uno”, exclamó.

“Si ves artistas de alto nivel como J Balvin, Ozuna, Daddy Yankee, están todos unidos y siempre graban juntos. Cada artista tiene un tema solo, pero creo que lo que mueve a la gente es la unión de todos los cantantes”, aseguró.

“Recién ahora se ha empezado a implementar. Por ejemplo el Villano está haciendo temas con varios cantantes. Tenemos la posibilidad de estar acá en Junín, vamos a hacer este proyecto y darle para adelante”.

“Yo me moví bastante y fui consiguiendo de a poco con tropezones, hasta que di con Kenny Dhi, El Villano y representantes, todo en Buenos Aires. Después conocí a Saiyell y empezamos a trabajar juntos. La idea es que los grandes artistas nos den un apoyo y ayuda haciendo buena música obviamente”, remató.

“Grabé a capela”

“Siempre me gustó el reggaeton desde que nació con Daddy Yankee, y siempre me gustó cantar y nunca lo había hecho a este nivel. Arranqué cantando de a poco hasta que me animé y grabé un tema a capela. De esta manera me contactó un productor de Colombia por Instagram, que le gustaba el tono de mi voz y me ofreció producir un tema. Me hizo una pista y desde ahí comencé a encaminarme”, comentó Nory sobre sus comienzos.

“Yo no tenía idea de lo que era la producción y grabación, ya que me faltaba un poco. Mi sueño es seguir adelante haciendo cosas, ya que me interesa mucho y no quiero parar. Ojalá el día de mañana pueda decir que vivo de la música”, afirmó.

“Yo acá en Junín estoy en el medio y está bueno, ya que es tranquilo y puedo viajar a Buenos Aires que está cerca. O sea, todo lo que se hace con la música es viajar”, concluyó.

“Nos unimos”

“En Venezuela vivía en Caracas donde se escucha mucho el reggaeton. Yo comencé de chico cantando en reuniones familiares y a los 14 años comencé a componer y escribir para unos amigos que cantaban quienes me dijeron que me pruebe yo también en el estudio hasta que fui y grabé”, explicó Saiyell.

“Hice un primer tema y me gustó, por lo que continué escribiendo y grabando más canciones. Tuve oportunidad de compartir tarima con artistas importantes. Tuve suerte de conseguir un manager que tenía buenos contactos que me empezó a enlazar en el ambiente”, aseguró.

“Hace dos años que estoy en Junín, por todo lo que está pasando en mi país. En Argentina grabé un tema en Buenos Aires con Andy DE y luego conocí a Nory con quien hablamos de grabar juntos y hacer un proyecto. Ahora estamos con TZ armando el proyecto para hacer lo que es la innovación acá en Junín”, comentó.

“Siempre buscaba en Junín y no podía contactarme, hasta que un día vi a Nory en Instagram y le mandé. Luego conocí a TZ y nos unimos”, remarcó.

“Componer se me hace fácil. Agarro una pista que tengo y ahí arriba empiezo a crear las melodías. Quizás en 15 minutos ya tengo un tema. A veces me pasa que cuando me voy a acostar y quedándome dormido se me viene una idea, me levanto y la escribo o lo grabo en un audio. Al otro día no me acuerdo que grabé, pero cuando lo escucho ya me queda la idea”, indicó.

“Por ahí estoy en el trabajo, se me ocurre una idea, la grabo en una audio y cuando llego a casa concreto el tema. La idea es quedarme en Junín, salir a tocar con los chicos y organizar un evento para hacer un show entre los tres, una vez que tengamos todo bien armado”, aseguró.

En relación al futuro, el venezolano Saiyell dijo: “Vamos a ser solistas pero en grupo y nos juntamos para generar una combinación de cada idea. Yo llegué a Junín hace casi dos años y empecé a contactarme con varios artistas de Buenos Aires que están metidos ahora en el género que han grabado con grandes cantantes y productores conocidos”.

“Una cuenta pendiente”

Por su parte, TZ explicó: “Yo empecé a escribir algunas letras por hobby pero no le encontraba el hilo y no conocía mucho el ambiente, hasta que en un buen momento lo conocí a Saiyell quien me encaminó un poco en esto”.

“Cuando uno hace lo que le gusta, no teme a la caída y se vuelve a levantar. Y lo bueno que al ser tres, nos podemos apoyar y hacerlo un poco más fácil dentro de lo difícil que es, ya que muchas veces es x cantidad de plata para proyectar algo”, subrayó.

“Siempre de chico fui de hacer lo que me gusta, con mi propia personalidad y no me importa en lo más mínimo la opinión de afuera. Hoy en día estoy más calmo por el tema laboral, pero siempre fui de ir en contra el mundo y cumplir mi sueño por supuesto”, recordó.

“Hace un año que me metí en este género del reggaeton. Voy cumpliendo etapas y hago lo que me gusta. Esto era una cuenta pendiente que me gustó toda la vida y me dije que lo iba a hacer, ya que no hay nada más bueno que escuchar el tema de uno mismo”, manifestó.

“Es una emoción y adrenalina que te da por dentro como por ejemplo levantarte a la noche porque se te ocurrió una idea o estar escribiendo algo en tu casa. Estaba por sacar un tema y gracias al destino, porque todo va de la mano, lo conocí a Saiyell que se contactó conmigo, me contagió más las ganas y me metí más en este camino. Tengo tres temas compuestos, y por ahora tengo uno solo grabado, ya que dentro de poco se vienen los otros”, agregó.

“De chico también me gustaba bailar hip hop y break dance. Luego comencé a rapear y a improvisar que eso nunca lo aproveché hasta hoy que se me dio la posibilidad de empezar a cantar y componer reggaeton”, concluyó.