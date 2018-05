Las raíces

La gran mayoría coincide que el reggaeton tiene su origen en Panamá en los años 80. Se consideraba reggae en español. Así fue como el mundo conoció la música de El General a comienzos de los 90 con éxitos como Te ves buena, Muévelo y Tu pum pum que son considerados clásicos de la música urbana.

Paralelo al reggae en español panameño, el rap en español comenzó a desarrollarse en Puerto Rico con Vico C como la gran figura. Tampoco hay que olvidar lo hecho por Illya Kuryaki and the Valderramas en Argentina en los 90, aunque fuera un estilo más funk.

Otras influencias detrás del producto final son los ritmos de las comunidades afro caribeñas como la champeta en Colombia y el dancehall jamaiquino. La palabra reggaetón se acuñó en Puerto Rico en 1990 cuando se estableció como un sonido genuino y diferente al reggae en español.