Economistas alertan sobre el posible ajuste tras el acuerdo con el Fondo Monetario

Luego del anuncio realizado por el Gobierno días atrás, de un inminente acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por el que ya se han reunido en Washington el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne y la titular del ente, Christine Lagarde las repercusiones no se hicieron esperar mientras se aguardan detalles y definiciones.

Guillermo Fontán, docente de micro y macroeconomía de la Unnoba y Santiago Aguiar, economista referente del FR se refirieron a la falta de una política económica y las causas que llevaron al Gobierno a tomar la decisión de volver a pedirle dinero al FMI.

Fontán aseguró en declaraciones al programa radial Río Revuelto, de FM Clásica, que si bien la tasa de interés y el costo de financiamiento es bajo, “esto no es gratis, acá hay una serie de restricciones, pérdida de grado de libertad respecto al diseño de política económica que puede tener un país, a partir de las reglas de juego que plantea el Fondo que exige pago, un equilibrio fiscal, cuentas justas, recorte de gastos, hacia el pago de estos servicios”.

Consultado sobre las razones por las cuales hoy la Argentina acude al FMI, Fontán aseguró: “Creo que están asustados, ven un panorama sombrío y fijate vos que con la disminución del déficit fiscal, con la quita de la obra pública, estaban prácticamente llegando a los 30 mil millones de dólares, a groso modo la necesidad de financiamiento anual en término de intereses externos que necesita Argentina, recién estaría casi cubierto, quedarían 5mil, 10 mil millones de dólares. Fijate vos que lo que le están pidiendo al Fondo es 30 mil o sea que intentarían cubrir este año y lo del año que viene pero repito, estas cosas no son gratis”.

Respecto del posible ajuste de gastos, Fontán estimó que “para que el déficit fiscal sea bajo y empiece a generar recursos para poder pagar más rápido y sobre el tema de gastos van a ir por el tema de la jubilación. Y no perdamos de vista el anuncio que hubo de la obra pública”, destacó en referencia a los recortes anunciados.

A partir de lo que anunció el gobierno “en términos de financiamientos vamos a tener un 18 y 19 tranquilos, ahora cuidado, vamos a ver cuál es el costo y todo indicaría que se va a tocar por el lado de la infraestructura y es probable que se trabaje sobre el tema jubilatorio, es un tema muy delicado”.

Por su parte Santiago Aguiar, economista referente del Frente Renovador indicó que “el Fondo tiene recetas de aplicación muy duras. De ajustes de cuentas fiscales, la reforma laboral, la flexibilización laboral, el ajuste fiscal, reducción del gasto público, el achicamiento del estado, quita de subsidios, ajuste en las jubilaciones y demás”.

El problema del Fondo, según el economista del FR “no es el monto ni la tasa que nos cobre sino el condicionamiento que nos ponga para poder llevar adelante este acuerdo que va a condicionar la política económica, fiscal, cambiaria, y sobre todo el efecto sobre la economía real que creo que va a ser terrible, letal. El nivel de tasa de interés ha modificado toda las expectativas de crecimiento económico para este año, bajando en un punto porcentual el crecimiento previsto para 2018 y aumentando las expectativas de inflación en algunos casos hasta el 25% anual”.

Según Aguiar, el regreso al Fondo “no es más que la culminación de un proceso donde se hicieron muchas cosas mal, desde el recálculo del dato de la inflación, que resulta incumplible, hasta una economía que es totalmente dependiente del ingreso de capitales externos. Gran parte de los dólares que necesita la Argentina se consiguen con emisión de deuda o con el ingreso de capitales especulativos”, aseveró.