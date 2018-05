La cosecha, hoy afectada por el agua, marca más pérdidas para el campo

Luego de padecer una de las sequías más fuertes y sus consecuencias, las lluvias de las últimas semanas vuelven a impactar en el agro avizorando un panorama difícil para el sector que vio demorada la cosecha a raíz del agua y que en los próximos días, según voces autorizadas, se sabrá con certeza el impacto de calidad y especialmente económico que tendrá en la producción.

Joaquín Elósegui, presidente de la Sociedad Rural de Junín; Rodrigo Esponda, delegado provincial de Renatre y Rosana Franco, presidente de la Federación Agraria filial Junín, dialogaron con Democracia sobre la situación del agro luego de más de 20 días de agua, en plena cosecha.

“Es una situación muy preocupante”

El presidente de la SRJ, Joaquín Elósegui aseguró que el lunes, cuando el productor vaya al campo, “se va a encontrar con una realidad muy complicada”.

Según el dirigente, “la soja está brotada, con granos dañados y podridos, la verdad que es un desastre. Si vas por la ruta, los lotes se ven negros, es todo hongo, cuando un lote de soja es dorado”.

“No te puedo decir lo que va a pasar cuando entren las máquinas al campo pero lo que veo yo es realmente preocupante. Nadie está yendo a los lotes aún”, aseguró.

Elósegui explicó que “fueron más de 20 días de lluvias, ha sido una catástrofe. Son todos los lotes de la provincia de Buenos Aires”, pero además destacó que la situación complicó más la actualidad económica. “Esta crisis que está viviendo el país se agravó por este temporal. La entrada de divisas, la cosecha de soja que no se pudo vender, no digo que sea el detonante central pero sumó a los problemas.La verdad es que es una catástrofe”, remarcó.

Desde la entidad evaluarán la semana próxima la situación, en especial sobre el resultado y la calidad de la cosecha para saber qué tolerancia tendrán los acopios respecto del daño de los granos que tomarán como aceptable.

Pérdidas para la Región y el país

El ciclo del los problemas para el sector va desde la demora en la siembra, luego la afectación por la sequía y hoy el gran problema a causa de las lluvias es que no se puede cosechar.

Según Rodrigo Esponda, delegado provincial de Renatre, “hay un problema grande porque va a demorar recuperar los suelos para sembrar, han llovido muchos días. La soja de primera que ya estaba seca, con toda esta humedad se ha brotado, va a haber una merma importante y la soja de segunda que venía golpeada por la seca ya estaba con bastante pérdida con lo cual la inundación del año pasado más la sumatoria de la seca y esta imposibilidad de cosechar lo que estaba listo cada vez estima mayores pérdidas para el país y la región”.

Esponda refirió que “si bien los acopios y exportadores evalúan siempre la calidad del producto (si está manchada, si tiene humedad, si tiene el tamaño requerido) este año se agudiza porque la soja está húmeda, el poroto se hinchó o está brotado, tendrá una merma en la calidad”.

“Hoy hay un tercio de la cosecha estimada”

Para la titular de la FAA filial Junín, Rosana Franco, la situación es preocupante y según estimó “queda un poco de maíz en los lotes, que más o menos están brotados, algunos no, pero no hay gran cosecha. Hoy hay un tercio de la cosecha estimada. Un tercio se perdió por la sequía, un tercio lo cosechamos y un tercio está podrido en el campo”.

“La Provincia no se enteró, Sarquís no recorrió los campos. Las entidades gremiales somos las que estamos poniendo el tema que le va a significar mucho dinero al país. Estamos muy complicados económicamente. Para el campo este año va a estar difícil”remarcó Franco.

Los dichos de Carrió

La diputada nacional Elisa Carrió obtuvo reacciones dispares tras sus declaraciones al pedirles a los productores que “hagan patria” y “liquiden la soja para que ingresen dólares".

El presidente de SRJ, Elósegui, aseguró que “si se les pide a los productores que hagamos un gesto por la patria también tendría que pedírselo a los empresarios, los industriales, supermercadistas; la patria la hacemos entre todos, no solo el sector agropecuario”.

Para Franco, los dichos de Carrió “son pura ignorancia. ¿Qué estamos especulando? Nada. Lo que yo tengo está en el campo, pudriéndose. Lo poco que coseché fue al acopio y de ahí será para pagar ganancias, inmobiliario, todos los gastos. Lo de Carrió fue tremendamente desafortunado”.

Por su parte, Esponda destacó que la diputada “pidió una colaboración al sector”.

“Por conocerla a Carrió lo interpreto diferente. Creo que no hizo ninguna imposición, ni obligó a nadie a hacer nada. Simplemente pidió una colaboración a quien tuviera y pudiera. Creo que no hay nadie más defensor del campo y de las libertades individuales y de la propiedad privada con lo cual para mí solo pidió que el que pudiera vendiera porque el país lo está necesitando”, enfatizó Esponda.

“Carrió es un aliado, no es la contra. No es la que generó la debacle político económica que generó el kirchnerismo”, indicó y además advirtió, “no hay un solo campo, hay productores y grandes exportadores que también son productores y que juegan con la política cambiaria y la venta de soja con lo cual a lo mejor, creer que solo hay un campo es un error y los que se sintieron afectados creyeron que les hablaba a ellos”.