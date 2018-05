Bicentenario: Solicitan la extensión de la red de cloacas

Así como destacan el avance que significa para el barrio Bicentenario la ejecución dos obras muy importantes, como lo son la pavimentación de la avenida Alvear y el desagüe del norte, los residentes de este sector de la ciudad también tienen sus pedidos para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Es que las constantes lluvias de las últimas semanas pusieron al descubierto las flaquezas del lugar. “El barrio está destruido, pero acá no hay culpables, cayeron más de 200 milímetros en pocos días y está intransitable, hay un par de calles por las que se puede circular, pero la mayoría tiene un barro terrible, aunque insisto en que es la naturaleza la responsable de esto”, señala el vicepresidente de la sociedad de fomento, Daniel Giapor.

Hace unos 20 días que las precipitaciones no dan respiro a la ciudad y, además, esto impide que las máquinas arreglen las calles de tierra. “Ayer hubo una cuneteando en la zona del campo Forlini, y ahora está peor de lo que estaba”, comenta Giapor, para luego agregar: “Nosotros aceptamos que haya barro, cuando llueve la tierra absorbe hasta cierto momento y después ya no lo hace más, pero no podemos aceptar que haya lagunas, que se hacen porque hay pozos y los pozos son producto de la falta de mantenimiento”.

El dirigente barrial asegura que “hay muchas lagunas” y, para graficar, cuenta que en una de ellas “los vehículos se tienen que subir a la vereda para pasar, y el vecino tiene que mirar que no pase una moto al salir de su casa”. Por estos temas, se hicieron reclamos ante la Dirección de Relaciones con la Comunidad, pero aún no obtuvieron respuestas.

Infraestructura

Si bien todo el barrio Bicentenario está cubierto con el servicio de agua corriente, el de las cloacas presenta una situación distinta, ya que falta que llegue la prestación al sector conocido como Petit France y otras tres manzanas sobre las calles Jean Jaures, Juan B. Justo y Pasaje la Cautiva.

“Solicitamos una audiencia con el señor intendente –cuenta Giapor–, porque queremos saber si se van a hacer las cloacas o no en dos sectores del barrio que nos faltan. Esto es algo que se charló siempre y es la prioridad para el barrio, se lo planteamos como un tema prioritario al subsecretario de Obras Públicas, Marcelo Balestrasse, y el señor intendente dijo que quería que en su primer mandato Junín quede cubierto a un ciento por ciento de agua y cloacas, así que la promesa está”.

Finalmente, en referencia al alumbrado público, Giapor señala que “hay algunas luminarias quemadas, pero como está el barrio hoy no puede entrar una camioneta a arreglarlas porque se va a quedar encajada, habrá que aguantar un poco de oscuridad en algunos sectores, pero ni bien seque un poco vendrán a solucionarlo, porque los reclamos están hechos”.

Tránsito y seguridad

Los fomentistas temían que la pavimentación de la avenida Alvear acarreara eventuales problemas del tránsito. Una vez concluida la obra, se colocaron reductores de velocidad: “Lo que se hace, siempre ayuda y los moderadores hacen que los conductores mermen un poco su andar, pero son esos negros que suelen pasarlos como vienen. Ahora se van a hacer campañas y esperamos que se tome conciencia”.

En algún momento desde la entidad barrial se solicitó que se hagan operativos de control y eso se hizo. “A veces uno quisiera que se haga más a menudo porque estamos muy retirados de la zona céntrica y se sufre mucho más que en otros lugares, en el sector donde yo vivo hay dos o tres motos por casa, así que el control es bueno”, sostiene Giapor.

Finalmente, en cuanto a la inseguridad, los fomentistas sienten que no tienen la presencia policial que necesitan. “La camioneta pasa una vez cada tanto y después no lo hace más hasta el otro día, no hay bicipolicías ni rondines”, enumera Giapor, y concluye: “Dentro de poco vamos a hacer una renovación de comisión y vamos a plantear ante el municipio que el barrio Bicentenario viene medio relegado en la seguridad”.