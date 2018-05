Calles intransitables y complicaciones en los barrios, tras varios días de lluvia

En una recorrida de Democracia por los barrios de Junín con calles de tierra, se pudo constatar que las lluvias, que no cesan desde hace 20 días, están generando algunas complicaciones en la circulación de vehículos y la salida de las viviendas.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional informaron que el sol podría aparecer a partir del sábado próximo.

“No hay evacuados, no hay pedidos de emergencia en Defensa Civil y en Bomberos de Junín. En la tarde de ayer anduvimos recorriendo algunos barrios y hay calles poceadas, pero por todo lo que está lloviendo se mantienen bastante bien”, explicó a este diario Eduardo Naya desde Defensa Civil.

“Esto nos ayuda mucho a la gente de Junín, ya que el que no recorrió otra zona no lo sabe. En mi caso particular, que soy de La Plata, con todo lo que llovió si tomás una calle de tierra te encajas con el auto”, sostuvo.

“Acá las calles son bastantes firmes. Entre los barrios que recorrimos estuvimos en La Vaca y Los Perejiles donde todavía el canal está bajo, pero se puso una bomba para extraer y está conectada permanentemente en caso de que llueva más fuerte. Como última opción tenemos que evacuar, pero si no llueve fuerte, Junín se mantiene”, explicó.

“En algunos lugares sí se hacen unos pozos, no es mayor problema y se transita igual, ya que con bastante agua, el suelo debajo es firme. Anduve por calle Padre Ghío y tampoco hay mayor problema”, subrayó.

“Toda calle de tierra genera anegamiento y cuando entrás y salís, se va el barro al garaje lógicamente. Pero no hay nada más grave que eso después de más de tres semanas de lluvia, ya que las calles de la ciudad están respondiendo bastante bien”, concluyó.