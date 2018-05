Para el municipio, el fallo del Tribunal de Cuentas "no está firme"

Tras las denuncias de "mal manejo" de los fondos públicos realizadas esta mañana por el Frente Renovador, desde el municipio salieron rápidamente a responderles a través de un comunicado de prensa oficial: "La presente comunicación tiene por finalidad llevar tranquilidad a los vecinos de nuestra ciudad sobre el manejo de los fondos que administra esta gestión. Los dichos vertidos en conferencia de prensa por el bloque del FR en la mañana de hoy faltan a la verdad por lo siguiente:

En primer lugar, se aclara que el FR hace referencia a una resolución del Tribunal que no se encuentra firme, es decir, aún está en etapa de discusión, ya que el municipio ha presentado su descargo aportando fundamentos más que suficientes que avalan la contratación de la Asistencia Técnica con la UBA.

Por lo tanto, el concejal Fay y el bloque del FR deberían haber sido más cautelosos y aguardar que la resolución quede firme en lugar de mentirle a la sociedad y hacer demagogia con una resolución del Tribunal. Además, el pasado 7 de mayo hemos aportado al Tribunal de Cuentas los elementos necesarios para justificar todos y cada uno de los actos de gobierno llevados a cabo en el año 2016.

Nuestra gestión ha priorizado contratar la asistencia técnica de la Universidad de Buenos Aires por haber encontrado un Municipio que financiera y patrimonialmente se encontraba devastado. A modo de ejemplo, la asistencia de la UBA nos permitió determinar que el ex intendente Meoni dejó la gestión con una deuda de $110 millones lo que representaba un 25% del presupuesto total, o que innumerables autos y camiones municipales no tenían patente, título automotor o se encontraban en estado de abandono, o que se otorgaron numerosos subsidios a entidades que nunca presentaron la documentación pertinente, o que contrataron hoteles y publicidad para los show de Ricardo Arjona y Lali Espósito con todo su staff en 2015, o que se llevaron antes de irse 8 biblioratos con convenios originales firmados entre 2008 y 2015 por el ex Intendente Meoni. Por ello, lo que hicimos, lo volveríamos hacer en beneficio de la administración municipal y la transparencia de la función pública, buscando con ello ser superadores de lo que las leyes exigen. En ese sentido, recordamos que el intendente Petrecca, en la Apertura de sesiones ordinarias manifestó que presentará un proyecto de ordenanza de transparencia, que obliga a todos los funcionarios, concejales, directivos de empresas del Estado y Sindicatos a presentar sus declaraciones juradas patrimoniales, y que será un hecho en los próximos días.

En conclusión, la contratación de la Universidad de Buenos Aires que tanto critica el FR nos ha permitido encontrar innumerables falencias graves de la gestión anterior y un Municipio quebrado financieramente, que luego dos años hemos logrado acomodar. Por ello, se opusieron desde un primer momento para no quedar en evidencia del desmanejo de su administración.

Por todo lo expresado, tenemos la plena convicción que haber contratado a la UBA fue un gran acto de gobierno que no implicó en ningún caso malversación de fondos públicos sino que permitió aportar luz a la gestión y elementos a la justicia".