Petrecca recorrió la fábrica de galletitas "Pasticcino"

El intendente Pablo Petrecca realizó una recorrida por la fábrica de galletitas Pasticcino, una empresa juninense que se fundó en 2008, no dejó de crecer, emplea a más de veinte personas y tiene un perfil solidario.

También realiza exportaciones a Brasil y sus galletitas son consumidas en una gran cantidad de cadenas de cafetería en todo el país.

Petrecca destacó el rol emprendedor que tiene esta empresa y la apuesta permanente al país.

"Me voy con una motivación impresionante al ver lo que es esto. Admiro a los emprendedores, admiro a aquellos que tienen una idea y con esa idea empiezan a soñar, a pensar cómo darle forma”, expresó el jefe comunal.

Y añadió: "Es un placer tener a personas como Gonzalo y su familia, que son motivadores. Algo muy interesante que quiero destacar es la parte social, de no solamente pensar en la utilidad sino en que esa utilidad se redistribuya a aquellos que más lo necesitan y eso creo que es un valor importantísimo para imitar en los empresarios”.

Gonzalo Perrín, titular de la firma, afirmó: "Es muy interesante recibirlos y para nosotros es una linda situación. En mi caso que siempre estoy en contacto con la Municipalidad, hay mucha gente que nos da una mano, que está siempre con lo que necesitamos, y como decía el Intendente, la empresa está creciendo”.

Acompañamiento del Estado

"Es importante el acompañamiento del Estado, ya que hay cosas puntuales que nos ayudan a desarrollarnos, como el tema logístico, el asesoramiento, el contacto con la gente de exportación, invitaciones a charlas y esa presencia de contacto directo", señaló.