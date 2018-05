Funcionarios recorrieron la fábrica de galletitas "Pasticcino"

En una de sus habituales recorridas por las empresas del partido de Junín, el Intendente Municipal Pablo Petrecca recorrió y charló con los responsables de la fábrica de galletitas "Pasticcino". La misma es una empresa que se fundó en el año 2008 y desde entonces no dejó de crecer. Emplea a más de 20 personas y tiene un perfil solidario. También realiza exportaciones al Brasil y sus galletitas son consumidas en una gran cantidad de cadenas de cafetería en todo el país. Petrecca destacó el rol emprendedor que tiene esta empresa y la apuesta permanente al país.

Al respecto, el Jefe Comunal, indicó: "Me voy con una motivación impresionante al ver lo que es esto. Hace un tiempo que quería venir a la fábrica a conocerla pero por problemas de agenda se iba posponiendo. Yo admiro a los emprendedores, admiro a aquellos que tienen una idea y con esa idea empiezan a soñar, a pensar, a como darle forma y así surgió en el año 2008. Surgió con un contacto de empezar a soñar a hacer galletitas para café y la verdad no se me hubiera ocurrido nunca. Hay que ver lo que se ha logrado y hoy Pasticcino está en las empresas y grandes cafeterías de Argentina y también se está exportando a Brasil".

Además, agregó que "es un placer tener a personas como Gonzalo y su familia que son motivadores. Algo muy interesante que quiero destacar es la parte social, de no solamente pensar en la utilidad sino que esa utilidad se redistribuya a aquellos que más lo necesiten y eso creo que es un valor importantísimo para imitar en los empresarios. Quiero felicitar a la familia por supuesto y desde el estado estamos a disposición para acompañarlos".

Para finalizar, Petrecca, explicó que "tienen un potencial tremendo, con empleados, con máquinas y siempre pensado en seguir incorporando nuevas herramientas. También el producto se exporta al mercado en Brasil y seguramente se abrirán otros mercados a futuro porque es una empresa que se le nota un espíritu y un empuje impresionante y eso es la clave del éxito".

A su vez, Gonzalo Perrín, titular de la firma, aseguró que "es super interesante recibirlos y para nosotros es una linda situación. En mi caso que siempre estoy en contacto con la municipalidad hay mucha gente que nos da una mano, que está siempre con lo que necesitamos y como decía el Intendente Pablo Petrecca, la empresa está creciendo. Hace ya diez años que estoy dando vueltas por ahí y el decía del emprendurismo, de la parte privada que nos toca a nosotros y la vinculación del Estado con la parte política para potenciar esto es fundamental. Creo que lo interesante es lo que surge cuando todos trabajamos en conjunto porque los empresarios no pueden solos y los políticos tampoco y creo que nos necesitamos unos de los otros como en todos los aspectos de la vida. Todo el mundo necesita de alguien así que es un placer la visita de Pablo y hoy se dio y estoy super contento de haberlos recibido a todos y contarles un poco lo que hacemos, como empezamos y como estamos hoy. También es importante hacia dónde vamos".

También, Perrín, dijo que "es importante el acompañamiento del estado ya que hay cosas puntuales que nos ayudan a desarrollarlos como el tema logístico, el asesoramiento, el contacto con la gente de exportación, invitaciones a charlas y esa presencia de contacto directo. Agradezco que esto exista y me pone muy contento".

Por último, Jorge Perrín, papá de Gonzalo, manifestó que "la verdad que muy contento también de conocer al intentente Petrecca. El hecho de trabajar para el bien común, con la pasión que se hace me parece que es la cosa más importante. Después en el fondo todos queremos ser felices y vivir en fraternidad y si está la buena voluntad podemos venir de cualquier lugar y eso es lo que genera un vínculo que se traducen en trabajo, obras y en tantos otros aspectos. El objetivo es hacer una sociedad mejor, más allá de alguna crisis en nuestro país, siempre la idea es seguir adelante y apostando en una mirada positiva. Así que estamos contentos por este momento y vamos a seguir en este camino".