Meningitis: el municipio aseguró que son “casos aislados” y llamó a “no alarmarse”

La secretaria de Salud municipal, Fabiana Mosca, se refirió a los casos de meningitis registrados en la ciudad y aseguró que no se trata de un "brote" ni de una "epidemia", ya que desde el área de Epidemiología de Región Sanitaria III se informó que no hay brote de la enfermedad, sino de casos aislados provocados por distintos gérmenes.

En este sentido, la profesional recomendó a la población no alarmarse y, ante cualquier duda, consultar al médico de cabecera.

"Entiendo a los papás, por supuesto, pero para llevar tranquilidad a la población es importante decir que no se trata de un brote y mucho menos de una epidemia, sino que son casos aislados, que no tienen un nexo en común, y que ni siquiera comparten el mismo germen. Por ende, tienen que estar tranquilos y no entrar en pánico", afirmó la funcionaria.

"Cuando se notifica un caso de meningitis las medidas se toman en base a la evidencia científica y siguiendo las normas del Ministerio de Salud de la Nación", agregó y aseguró que, "sólo en dos de los casos registrados fue necesario realizar quimioprofilaxis a los familiares y contactos cercanos del paciente".

Cuatros casos notificados

"Se notificaron cuatro casos: dos virales y dos bacterianos, según las características de los exámenes de cultivo y estudios de líquido cefalorraquídeo. El caso de la adolescente que lamentablemente falleció en el Hospital comenzó con un síndrome febril prolongado y sin foco, que no tuvo la evolución natural de una meningitis y que terminó en meningoencefalitis sin rescate de germen”, explicó la médica.

"Yo no soy la médica de cabecera, no atendí a la joven, por ende esa explicación la va a tener que dar el Hospital Interzonal. Pero viendo los informes sabemos que no tenía signos y síntomas de meningitis. Era un síndrome febril de origen desconocido, cuyo foco se estudió con todos los exámenes complementarios. Ese es el parte médico que tengo del Hospital", dijo Mosca.

"Cuando existen casos como este, que son de denuncia obligatoria, la Secretaría de Salud toma conocimiento y actúa con epidemiología de Región Sanitaria III. En el caso del bebito se actuó enseguida con los contactos, se les informó a los papás cómo tenían que tomar la rifampicina, cuántos días y cuántas dosis, y se hizo una charla con los padres para contenerlos y que evacúen sus dudas", indicó.

"En el caso del preadolescente, que fue de otra institución, lo mismo. Nos tocó un fin de semana, estuvimos con los papás y se hizo quimioprofilaxis a los contactos cercanos y los convivientes. El lunes fui a la institución a explicarles a los papás por qué no deben tomar el antibiótico los otros alumnos", indicó la médica y reiteró que "no hay ninguna causa para que cierre la institución".

Fumigaciones

"Fumigamos los establecimientos con formol porque me parece que la contención es parte del tratamiento y a los padres los calma, pero el germen no vive arriba del pupitre o del piso", dijo.