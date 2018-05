Murió una chica de 16 años por meningitis y evalúan otros casos en nuestra ciudad

Una joven de 16 años que se encontraba internada en el Hospital Interzonal de nuestra ciudad falleció en las últimas horas tras un cuadro que derivó en meningitis, según indicaron autoridades del nosocomio.

En diálogo con Democracia, su directora, la dra. Alicia Ramallo explicó que “se trata de una meningitis pero aún no sabemos a qué. No tenemos tipificación de bacteria, virus, y se han enviado los estudios”.

Según destacó la autoridad del HIGA, “le decimos meningitis porque era una gran inflamación de las meninges pero aún no sabemos cuál fue el punto de partida. Esta chiquita empezó con fiebre, veinte o veinticinco días antes pero nunca un cuadro meníngeo, solo febril. Se le hicieron todos los estudios y daban negativo, hasta que hizo esta meningitis que no sabemos a qué”.

Por su parte, la dra Patricia Barisich, también del directorio del HIGA, explicó sobre el caso de la joven fallecida: “Tuvo una complicación neurológica, no podemos decir que es una meningoencefalitis, no es una meningitis de las que contagian. Hay muchos casos de gente que tiene complicaciones neurológicas meningoencefalíticas pero no podemos saber si son infecciosas, si son autoinmunes. Este no fue un caso de ingreso por meningitis, es otra cosa”.

Le decimos meningitis porque era una gran inflamación de las meninges pero aún no sabemos cuál fue el punto de partida. Dra. Alicia Ramallo. Directora del Higa

No hay un brote de meningitis, no hay acumulación de casos. En el Hospital no podemos hablar de que tenemos un brote de meningitis ni por casualidad. Patricia Barisich . Directora Asociada del HIGA

Según indicó Barisich, “todos los años hay meningitis. Hasta ahora estamos en contacto por si nos llega alguno de estos casos al Hospital, no por el caso de la nena que es un caso esporádico de otra cosa y estamos en contacto con gente de Epidemiología de la Región y no hay nada que haga pensar hoy por hoy que haya un brote”.

La profesional insistió: “No hay un brote de meningitis, no hay acumulación de casos. En el Hospital no podemos hablar de que tenemos un brote de meningitis ni por casualidad. Uno no debería salir a dar un diagnóstico relajadamente porque lo más probable es que esté cometiendo un error”, enfatizó.

Asimismo, destacó que no todas las meningitis son contagiosas, y aclaró que de hecho la mayoría no lo son.

La dra. Ramallo destacó: “Deducimos que si fuera contagioso el caso de esta chiquita, su grupo ya hubiera presentado cuadros y por suerte no hay nada de eso”.

Respecto de los otros dos casos que trascendieron en la ciudad, a raíz de ello el municipio realizó fumigaciones en instituciones educativas.

Prevención e información

Ante los casos referidos, el municipio lleva adelante trabajos de prevención e información sobre la enfermedad, a cargo de la Dra. Fabiana Mosca, secretaria de salud quien en primera instancia remarcó que, “dos de los casos, son producto de bacterias diferentes, lo que indica que no hay nexo entre ellos”.

Mosca explicó que "la meningitis, es una enfermedad de notificación obligatoria, por ende, la recibe la Región Sanitaria III y el epidemiólogo se pone en contacto con nuestra Secretaría. Hubo casos que fueron causados por diferentes bacterias y que estuvieron internados en instituciones privadas, pero más allá de esto, la Secretaría de Salud igual toma conocimiento".



Enfermedad y vacunación

Mosca precisó que "la meningitis es una inflamación de una capa del cerebro, provocada por diferentes gérmenes, virus o bacterias. Los principales síntomas son dolor de cabeza, irritabilidad, fiebre, vómito en chorro. En niños, la irritabilidad y la fiebre van a estar presentes y también, en algunos casos, y según el germen, pueden aparecer manchas en la piel".

El lavado de manos tiene que ser un hábito que tenemos que volver a incentivar desde los más chiquitos, y el calendario de vacunas debe estar completo. Fabiana Mosca. Secretaria de Salud

La higiene y las vacunas son fundamentales en la prevención.

"El lavado de manos tiene que ser un hábito que tenemos que volver a incentivar desde los más chiquitos, y el calendario de vacunas debe estar completo, puesto que hay vacunas en el calendario que nos previenen contra el neumococo y contra la hemofilus, que son causantes de meningitis, en este marco, también es importante recordar que aquellos vecinos que deben vacunar a sus hijos, pueden hacerlo en todas las unidades sanitarias".

La vacuna contra la haemophulis se coloca a los dos, cuatro, seis y dieciocho meses de vida. “Este germen provoca meningitis y los niños reciben esta vacuna con la quíntuple. La Menveo a los tres, a los cinco y a los quince meses y la antineumococo, con la prevenar 13, con un refuerzo de antineumocoxica conjugada que es la neuno 23, todas disponibles en nuestros centros de salud y en hospitales", agregó.

Prosane

Fabiana Mosca, recordó que "desde el municipio, permanentemente se llevan a cabo acciones de concientización y de prevención en las escuelas. Una de esas acciones está incluida en lo que es "Prosane", que se lleva a cabo en conjunto entre las áreas de educación y salud, lo que hace que nosotros acudamos a las escuelas a revisar a los niños físicamente y también controlar el calendario de vacunación y en el caso de encontrar calendarios incompletos, completarlos. Por otro lado, hay agentes sanitarios que recorren puerta a puerta con enfermeros también aplicando las vacunas, trabajo que se complementa con la posta sanitaria móvil".

"Para llevar tranquilidad a la población, debemos decir que no estamos ante un brote, se trata de casos aislados que no tienen un nexo en común, ni siquiera comparten un mismo germen y por último, recordar que es muy importante, siempre, tener completo el calendario de vacunación oficial", concluyó.