Con gran éxito, Julio Lascano inauguró su muestra en el Maca

El arquitecto Julio Lascano inauguró el sábado la muestra “Ya no, aún no”, en el Maca.

Según contó a Democracia el arquitecto y artista de nuestra ciudad, fue invitado por la Dirección de Cultura de Junín a exponer en el Museo de Arte Contemporáneo con una muestra individual.

"Es lo que realmente quería porque nunca mostré mis obras, nadie conoce lo que estoy haciendo desde hace unos años” dijo y agregó: “Este lanzamiento mío a nivel nacional quería hacerlo en Junín, mi ciudad”.

“Ya no, aún no”

Sobre el nombre de la muestra, "Ya no, aún no", Julio destacó: “Yo traté de sintetizarlo en una frase bastante ambigua pero que es un concepto que hace ver el arte desde una mirada no tan rígida y así poder tener interpretaciones menos neuróticas de lo existencial”, explicó.

“El nombre de la muestra está basado en la teoría de lo transvisible, un término que fue acuñado por un poeta francés, Serge Venturini, en la década del 50. Lo que nos está diciendo es que podemos plantarnos en un pasaje, una transición muy rápida que está entre lo visible y lo invisible, entre “ya no y aún no”, que es la vida y lo planteo a través del material”.

La muestra estará vigente hasta el 3 de junio y se compone de aproximadamente 25 piezas. Todos los días sábados habrá actividades, de 17 a 20, abiertas al público de 15 años en adelante.