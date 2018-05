Se presenta hoy "Evita juninense, su nacimiento"

Hoy, en el aula Magna de la Unnoba será presentado el libro “Evita juninense, su nacimiento”, escrito por Jesús Luis Abdala y publicado por Ediciones de las tres Lagunas. El acto será a las 19.

El autor, fallecido el 9 de octubre de 2017, realizó una profunda investigación en torno a la teoría que siempre estuvo latente y que él defendió a ultranza, en el sentido de que Eva Duarte nació en Junín y no en Los Toldos, como aseguran algunos investigadores, algunos manuales y algunas enciclopedias.

La publicación se encarga de brindar muchos detalles al respecto, como así también datos de aquellos años, producto de voces de testigos y allegados.

El hijo de Abdala, el doctor Diego Germán Abdala, como un emotivo homenaje al arduo trabajo de su padre, terminó de darle forma al libro que estaba a punto de ingresar a la imprenta cuando su autor falleció.

Diego Abdala, en una entrevista con Tele Junín, dijo que su padre investigó durante cinco o seis años esa información.

"Según investigadores, por complicaciones en el parto de Juana Ibarguren la trajeron en carreta desde Los Toldos, de la Estancia La Unión, a la Maternidad Devoto", explicó Abdala quien además aseguró que existen dos teorías.

"No se puede negar porque los historiadores están divididos muchos dicen que nació en Los Toldos, muchos dicen que nació en Junín. Lo que se constata es que hay documentación oficial acreditable del Estado Nacional donde consta que Eva nació en Junín", remarcó y aclaró que "no hay información fehaciente o acreditable de que haya nacido en Los Toldos".

En el Registro CIvil de Junín hay un acta de nacimiento, donde consta el nombre de Eva Perón.

"Figura en 1922, no en 1919 pero eso fue por error de Juan Duarte, por no haberla inscripto en el momento del nacimiento", destacó.

Asimismo, existe un acta de matrimonio que según Abdala, "figura que nació en Junín y la libreta cívica de Eva Perón, del padrón electoral donde consta que nació en Junín".

"Sobre Eva se tejieron miles de mitos, difamaciones y desacreditaciones sobre su persona", aseguró Abdala.

"Mi padre pide en el libro reivindicar la figura de Eva Perón en la ciudad y pide abrir el libro que hace años está retenido en el Registro Civil central de La Plata", indicó Abdala.