Los recortes de gastos anunciados no afectarán los trabajos en la Ruta 7

Luego de los anuncios realizados la semana pasada por el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, respecto de un ajuste en las cuentas públicas que afectaría a muchas de las obras planificadas para este año, desde la cartera de Vialidad llevaron tranquilidad a los distintos municipios que habían mostrado gran incertidumbre.

El ministro de Transporte Guillermo Dietrich expresó que "no va a frenarse ninguna obra de las que estamos haciendo".

La declaración del ministro incluye a las obras que se encuentran en construcción actualmente, como es el caso de la autopista de la Ruta 7, según confirmó Democracia ayer con el Ministerio de Transporte.

"No va a frenarse ninguna obra de las que estamos haciendo actualmente a lo largo y ancho del país, en puertos, rutas, autopistas, aeropuertos, metrobús y trenes de carga y pasajeros", sostuvo y agregó: "Frente a obras que no han comenzado aún iremos evaluando el inicio de las mismas a partir de la restricción presupuestaria.”

Dietrich a su vez destacó que “en los próximos meses comenzará la construcción de kilómetros de rutas con el sistema de financiamiento PPP. También el PPP nos permitirá avanzar en nuevas obras ferroviarias de pasajeros y de cargas”.

Licitación público privada

El mes pasado, el Ministerio de Transporte, a través de Vialidad Nacional, y junto al Ministerio de Finanzas, llevó adelante la primera licitación bajo el sistema de participación público privada del Gobierno nacional.

La primera etapa licitada incluye la concesión de los nuevos corredores viales conformados por más de 3.300 kilómetros de rutas nacionales de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Mendoza y Santa Fe. El plan de obra nueva para estos corredores implica obras en más de 2.500 km a través de la construcción de nuevas autopistas (813 km), rutas seguras (1.494 km) y obras especiales (252 km), así como 17 variantes a distintas localidades. La inversión estimada para estos corredores de la primera etapa será superior a 6.000 millones de dólares durante los 5 primeros años y de 2.023 durante los 6 a 15 años subsiguientes en obras de mantenimiento.

El tramo de Ruta Segura que compete a la Ruta 7 -corredor vial C- se encuentra incluido en dicho plan.

Estacioneros, con incertidumbre

Días atrás se realizó una reunión de la Federación de Entidades de Combustibles con estacioneros de las Rutas 3, 5 y 7 dueños de varias estaciones de servicio que con la nueva traza de la autopista se verían desplazados, quienes plantearon a los miembros del Gobierno Nacional la incertidumbre que la situación les genera.

El estacionero de nuestra ciudad, Basilio Elisei participó del encuentro junto a otros representantes y dialogó con Democracia sobre el resultado de la reunión.

“Se mezclaron dos realidades. Una es que uno no puede estar en contra del progreso, nada justifica los 7000 u 8000 muertos que hay en la ruta por año, esa es una realidad. La otra realidad es que al desviar una ruta todo lo que es el comercio histórico se pierde. Por sobre todas las cosas lo que vincula las estaciones de servicio”, explicó Elisei.

Además, el empresario local destacó que, “cuando se hace una autopista, si bien es cierto que la ingeniería resguarda espacios de servicio, terminan quedándoselos las grandes empresas. Esos emporios petroleros no tienen nada que ver con lo que representa el aparato productivo de un país, la pequeña y mediana empresa, como son la mayoría de las estaciones de servicio. Entre el 80 y el 85% de los puestos de trabajo están representados en la pequeña y mediana empresa y precisamente son las estaciones de servicios las pyme que representan ese sector”.

Según detalló Elisei, “entre la Ruta 3, la 5 y la 7 hay no menos de 30 estaciones de servicio. Es un tema que está un poco consumado. Me traje los dictámenes y proyectos que involucran a la ruta 7 al llegar a la 188 de los cuales tengo que hacer una reunión acá para informar en representación de la Federación de Estaciones de Servicios de la provincia de Buenos Aires”, pero aseguró que “es un problema de inversión, no es nada fácil”.